Останнім часом Єрмак «відтіснив» Шефіра від важливих справ – Гончаренко

Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що останнім часом очільник Офісу президента Андрій Єрмак "відтіснив" першого помічника президента Сергія Шефіра, авто якого сьогодні обстріляли, від важливих справ.

Про це він повідомив у своєму відеоблозі.

“Сергій Шефір – партнер багаторічний Зеленського, його перший помічник і “касир”. Людина, яка сидить там у них на “касі” і займається грошовими питаннями. Щоправда, і це важливий момент, останні кілька місяців керівник ОПУ Андрій Єрмак “відтіснив” його від тіла Зеленського. Його вплив впав, він навіть сидить в Офісі президента не весь тиждень, а так — іноді приїздить і займається іншими справами. Ще на нього “повісили” Південь України у вигляді “слуг народу”, трішки його подалі від Києва сплавляли… Та все одно це дуже близька, принаймні була, для Зеленського, людина, особливо у різноманітних фінансових схемах влади”, — сказав Гончаренко.

Він поставив під сумнів версію про симуляцію замаху.

“Загалом, в країні — повний безлад. Влада загралася в усі ці кеші, тому що щоб роздавати 25, 30, 50 тисяч доларів, уявляєте, який потік готівки, цей кеш потрібно ще з когось отримати. А згодом цей “хтось” може залишитися незадоволеним. Бандитизація в країні повна. І в той час, коли у нас влада займається переслідуванням опозиції, провокаціями проти опозиції, слідкуванням, ось що реально відбувається в країні, але такого напевне навіть не згадаємо”, – резюмував нардеп.

Замах на Сергія Шефіра

Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники, що в Києво-Святошинському районі, обстріляли машину першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

В автомобіль потрапило понад 10 куль. Водій отримав поранення.

В Офісі президента вважають обстріл автомобіля Шефіра нічим іншим, ніж замахом на вбивство. Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, в ОПУ замах на Шефіра пов’язують із деякими олігархічними та кримінальними угрупованнями, але не конкретизував.

Публічна реакція президента Володимира Зеленського на обстріл автівки Шефіра буде згодом.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Президент України Володимир Зеленський зреагував на обстріл автівки свого першого помічника, заявивши, що “відповідь буде сильною”.

Шефір на брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ вперше прокоментував інцидент, заявивши, що не розуміє причин.

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента, колишній сценарист і продюсер, співзасновник “Студії Квартал-95”. Авторський стаж у Шефіра понад 15 років. Він разом з Борисом Шефіром писав для різних команд КВН.

Сергій Шефір та його брат Борис продюсували також дві частини знаменитого серіалу “Слуга народу” з Зеленським у головній ролі.

Під час президентської кампанії вони перерахували до виборчого фонду Зеленського по 1,5 млн грн, а їхні дружини – по 1 млн грн.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Зеленського.

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера і співзасновника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.

За час роботи в Офісі президента Шефір часто опинявся у центрі уваги. Раніше повідомлялося, що помічник президента їздить у справах “Кварталу 95” до олігарха Ігоря Коломойського.

Дружина Шефіра – Лариса навесні 2020 року оформила право власності на елітну квартиру в Києві та ділянку на березі Дніпра у селі Лебедівка Вишгородського району.

Водночас президент запевняв, що голова його Офісу Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір не формують кадрову політику в країні.