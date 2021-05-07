Уже незабаром Сумська область може вийти із "червоної" зони епідемічної небезпеки. Це останній регіон України, який перебуває у цій зоні карантину.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що “в Україні епідеміологічна ситуація стабілізувалася”. Ляшко нагадав, що із сьогоднішнього дня із “червоної” зони вийшли Запорізька та Полтавська області.

Відтак, у цій зоні залишилася лише одна область – Сумська.

І вже сьогодні Міністерство охорони здоров’я може запропонувати Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вивести область із “червоної” зони.

За словами Ляшка, показники Сумської області щодо захворюваності на коронавірус дозволяють це зробити.

“Тому Міністерство охорони здоров’я сьогодні готує подання до секретаріату Кабінету Міністрів та комісії з ТЕБ та НС для того, щоб розглянути питання виведення з “червоного” рівня епідемічної небезпеки і Сумської області”, – наголосив Ляшко.

Головний санлікар уточнив, що загалом впродовж лютого – квітня до “червоного” рівня епідемічної небезпеки потрапили 14 областей і місто Київ.

“Середній термін перебування регіону на “червоному” рівні епіднебезпеки становив 37 днів. Найшвидше впоралася з погіршенням епідситуації Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідобмеженнях 22 дні. Найдовше перебувала Житомирська область (63 дні) і Чернівецька область (52 дні)”, – розповів Ляшко.

Він закликав громадян України не забувати, що скасовується не карантин, а лише деякі більш жорсткі заборони. Водночас вимоги носити захисні маски в громадських будівлях і дотримуватися соціальної дистанції залишаються.

“Є цифри, які нам нагадують про доцільність дотримання цих карантинних обмежень. Всього в лікарнях України перебувають 31 707 хворих або з підозрою на коронавірусну хворобу. З них на кисневій терапії – 28 041 людина, це 88% від усіх госпіталізованих. Наша система охорони здоров’я має сьогодні підготовлених 68 298 ліжок з киснем”, – поінформував Ляшко.

(На відео – з 1:00)