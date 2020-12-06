Сьогодні повинні поновитися вирішальні переговори про укладення торговельної угоди між Сполученим Королівством та Євросоюзом, яке набуде чинності після завершення перехідного періоду Brexit.

Про це повідомляє BBC.

Головний парламентер Великобританії по Brexit лорд Фрост зустрінеться в Брюсселі зі своїм колегою з ЄС Мішелем Барньє, щоб спробувати подолати “істотні розбіжності” між двома сторонами.

Джерело в Великобританії повідомило BBC, що домовленість про угоду до кінця року може стати “останнім кидком кісток”.

Політичний кореспондент агентства Кріс Мейсон сказав, що настрій був похмурим, але обидві сторони все ще хотіли угоди.

“Часто найбільш темний час настає саме перед світанком”, – зазначив співрозмовник BBC в британському уряді.

Недільна зустріч відбудеться після того, як переговори між прем’єр-міністром Борисом Джонсоном і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен не досягли домовленості. У суботу вони розмовляли по телефону протягом години, але не змогли вийти з глухого кута у критичних питаннях.

В опублікованій згодом спільній заяві вони повідомили, що права на рибну ловлю, правила конкуренції і те, як буде забезпечуватися виконання угоди, як і раніше викликають труднощі.

“Обидві сторони підкреслили, що жодна угода неможлива, якщо ці питання не будуть вирішені”, – йдеться в заяві.

Як відомо, Велика Британія залишила Євросоюз 31 січня 2020 року. Підставою для виходу став результат референдуму від 23 червня 2016 року, коли 51,9% тих, хто проголосував, підтримали вихід з ЄС.

Відповідно до угоди з ЄС, 31 січня 2020 року Велика Британія втратила представництво і право голосу в органах влади Євросоюзу, але при цьому залишилася частиною єдиного економічного простору аж до кінця 2020 року. Протягом цих 11 місяців сторони повинні були домовитися про нові умови торгівлі і співпраці.