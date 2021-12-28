НАТО варто категорично відкинути вимоги президента Російської Федерації Володимира Путіна, котрі порушують міжнародне право і не забезпечать стабільності у Східній Європі. Натомість Альянс має висунути йому зустрічні.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в інтерв’ю литовському мовнику LRT.

“Такі остаточні вимоги Путіна мають бути відкинуті та висунуті проти самого Путіна. Тому що червоні лінії Заходу, які він перетинав, зокрема в Україні, перетиналися багато разів”, – зауважив А.Анушаускас.

Вимоги Росії не відповідають міжнародному праву та призведуть до дестабілізації ситуації у Східній Європі, залишаючи регіон беззбройним перед агресією Росії.

За словами міністра, ситуація з безпекою на кордоні з Україною не змінилася на краще і залишається складною – “Росія продовжує накопичувати сили”.

При цьому, він зазначив, що США та НАТО можуть поговорити з Росією. Однак має дотримуватися принцип – жодні перемовини не повинні проводитися за спиною країн, котрих вони стосуються.

Міністр оборони не може спрогнозувати, чи використає Путін стягнуті до кордонів війська для нового вторгнення. Однак він вважає, що Україна має можливості та сили, аби серйозно протидіяти РФ і захищати власний суверенітет.