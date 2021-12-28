Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в інтерв’ю литовському мовнику LRT.
“Такі остаточні вимоги Путіна мають бути відкинуті та висунуті проти самого Путіна. Тому що червоні лінії Заходу, які він перетинав, зокрема в Україні, перетиналися багато разів”, – зауважив А.Анушаускас.
Вимоги Росії не відповідають міжнародному праву та призведуть до дестабілізації ситуації у Східній Європі, залишаючи регіон беззбройним перед агресією Росії.
За словами міністра, ситуація з безпекою на кордоні з Україною не змінилася на краще і залишається складною – “Росія продовжує накопичувати сили”.
При цьому, він зазначив, що США та НАТО можуть поговорити з Росією. Однак має дотримуватися принцип – жодні перемовини не повинні проводитися за спиною країн, котрих вони стосуються.
Міністр оборони не може спрогнозувати, чи використає Путін стягнуті до кордонів війська для нового вторгнення. Однак він вважає, що Україна має можливості та сили, аби серйозно протидіяти РФ і захищати власний суверенітет.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.
- Також міністр оборони Литви заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців Російської Федерації.
- При цьому, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ситуацію на українсько-російському кордоні та звернувся до влади Російської Федерації. Він назвав нарощування російської військової потужності на кордоні біля України “незрозумілим і невиправданим”.
- До цього Єнс Столтенберг також застеріг Росію, яка сконцентрувала великі військові угрупування на кордоні з Україною, від “потенційно агресивних дій”, які поглиблюють тривогу щодо можливого розширення геополітичної кризи.