Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“За фактом скоєних стосовно мене неправомірних дій, мною спільно з юристами зроблено ряд юридичних заходів. У тому числі ми подали заяву про вчинення злочину в поліцію, додавши до нього відео і інші, наявні у мене на даний момент, докази. Подали його тоді, коли отримали ці докази на руки і разом з юристами продумали подальші дії”, – повідомила вона.

Акторка зазначає, що пережила нервовий зрив.

“Ця ситуація доставила мені великої моральної шкоди. Я пережила нервовий зрив і завдяки близьким людям змогла впоратися з усім потоком негативу і нерозумінням в мою адресу.

Я відчуваю величезну подяку всім за підтримку! Хочу, щоб ця ситуація була хорошим уроком для всіх, хто стикався з подібним або зіткнеться надалі! Я живу далі і продовжую радіти життю, щиро бажаю того ж усім!”, – підкреслила вона.