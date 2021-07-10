Народна депутатка України VIII скликання, юристка Тетяна Острікова пояснила, як би склалася ситуація навколо "Нової пошти", якби вже був повністю ухвалений і діяв податковий законопроєкт уряду № 5600.

Відповідний коментар вона оприлюднила на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, днями розгорівся скандал навколо “Нової пошти”: Держпродспоживслужба наклала на компанію штраф у розмірі понад 325 млн гривень.

“Нова пошта” вирішила судитися з Державною споживчою службою в Харківській області, котра прийняла рішення про штраф.

Згодом голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька запевнила, що “Нову пошту” не штрафуватимуть на понад 325 млн гривень, і назвала такий розмір стягнення “неадекватним порушенню”.

Коментуючи цю ситуацію, Острікова звернула увагу, що в справі “Нової пошти” “є 2 важливих нюанси”.

“Хоч компанія і оскаржує результати перевірки в адміністративному суді, доблесні харківські “захисники” прав споживачів вже звернулися до Виконавчої служби для стягнення з “Нової пошти” 325 млн грн. Після величезного розголосу голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька почала внутрішню перевірку, тож Держпродспоживслужба направила у Виконавчу службу листа про призупинення виконання рішення харківських місцевих органів Держпродспоживслужби про стягнення коштів”, – зазначила Острікова.

У зв’язку із цим вона запропонувала уявити ситуацію, що податковий законопроєкт Кабінету Міністрів № 5600 ухвалено в цілому, “і що податкова вже має право після акту перевірки одразу накласти на майно підприємства податкову заставу”.

“Йди собі, судись роками. Чи знайдеться в податковій керівник, який відкличе явно неправомірну та непропорційну порушенню податкову вимогу? Однозначно – ні! Тому випадок з “Новою поштою” дуже красномовно свідчить про те, що державним органам в тому стані, в якому вони перебувають в Україні, не можна давати занадто широких прав, оскільки це неминуче призведе до подібного масштабу зловживань”, – наголосила Острікова.

Як відомо, 1 липня Верховна Рада України на позачерговому засіданні підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, який передбачає збільшення ставок податків, акцизів для бізнесу та громадян.

Серед іншого, ним пропонується:

• надати право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати грошового зобов’язання у податковій декларації, без звернення до суду;

• встановити забезпечення податковою заставою донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань на час адміністративного або судового оскарження (тобто вимога про заставу діятиме навіть у випадку оскарження платником податків суперечливих рішень податкових органів у судах та винесення судових рішень);

• встановити тимчасове обмеження (за рішенням суду) права виїзду керівника компанії за кордон до повного погашення податкового боргу, тощо;

• податкові органи отримають право направляти запити на інформацію навіть за наявності підозри щодо порушення податкового законодавства (а не за умови виявлення фактів, які свідчать про порушення).

Що відомо про штраф для “Нової пошти”?

Про накладення штрафу поінформували в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

У відомстві заявили, що отримали “численні звернення громадян щодо неякісного обслуговування та порушення їх прав” під час користування послугами у відділеннях “Нової Пошти” в Харкові та області.

Фахівці вирішили перевірити ці факти, тож завітали до двох відділень “Нової пошти” з позаплановою перевіркою.

У Держпродспоживслужбі стверджують, що під час перевірок “суб’єктом господарювання не були надані документи, пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду звернень громадян”.

“Таким чином ТОВ “Нова пошта” створило перешкоди службовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів”, – йшлося в заяві відомства.

Відтак, на “Нову пошту” наклали адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 851 634 грн 80 копійок.

У пресцентрі Держпродспоживслужби уточнили, що штрафні санкції накладено за пошкоджені посилки.

Перший штраф у розмірі 151 млн гривень стосується розбитого акваріума, який доставляла “Нова пошта”.

Так, у січні 2021 року до Держпродспоживслужби звернувся клієнт “Нової пошти”, який заявив, що компанія відмовилася компенсувати вартість товару (розбитого акваріума), зазначену у поштовій декларації. 15 березня працівники відомства прийшли з позаплановою перевіркою до відділення, куди доставляли акваріум, проте за твердженням Держпродспоживслужби, керівник відділення не надав необхідні документи.

У відомстві зафіксували факт порушення закону України “Про захист прав споживачів” та попередили “Нову пошту” про накладення штрафних санкцій. Як уточнили у відомстві, “штраф, передбачений законодавством у цьому випадку, становить від 1 до 10% вартості продукції, реалізованої юридичною особою за попередній календарний місяць”.

“11 травня ТОВ “Нова пошта” листом було повідомлено про час, дату і місце розгляду справи про накладання штрафних санкцій. Однак жодних заперечень з приводу встановлених порушень не надійшло, і представники ТОВ “Нова пошта” на розгляд справи не з’явилися”, – поінформували в Держпродспоживслужбі.

Тому 28 травня ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області було винесено постанову про накладення стягнень на суму 151 мільйон гривень (що становить 10% обсягу реалізованої продукції ТОВ “Нова пошта” за лютий 2021 року).

Другий штраф у розмірі 174 млн гривень стосується заяви громадянина, який у березні цього року поскаржився на те, що його нібито обрахували в одному з відділень у місті Чугуїв.

Зазначається, що “затребувані під час перевірки документи так само не були надані”.