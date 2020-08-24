Влада Індонезії відмовилася від планів відкрити острів Балі для іноземних туристів з 11 вересня і оголосила, що в'їзд на нього буде закритий до кінця 2020 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Влада Індонезії пояснила своє рішення тим, що острів продовжує залишатися в червоній зоні щодо захворювання на коронавірус.

“Уряд Індонезії не зможе відкрити свої двері для іноземних мандрівників до кінця 2020 року, оскільки ми залишаємося червоною зоною”, – зазначив у своїй заяві губернатор острова Вайян Костер.

На острові 4576 хворих на коронавірус станом на понеділок та 52 випадки смерті, тоді як в Індонезії загалом понад 155 тис. хворих на коронавірус та 6 759 випадків смерті, свідчать урядові дані.

“Ситуація не сприяє тому, щоб іноземні туристи могли приїжджати в Індонезію, в тому числі на Балі”, – підкреслив він.

Губернатор Балі зазначив, що влада острова зосередить увагу на зростанні внутрішнього туризму і залученню гостей з інших частин Індонезії, щоб допомогти галузі та економіці острова відновитися. Він нагадав, що острів був відкритий для місцевих туристів з кінця липня і щодня в його аеропорт прибуває близько 2500 чоловік, що не викликає сплеску кількості інфікованих.