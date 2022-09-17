Про це він написав у своєму Twitter.
На думку Ландсбергіса, слова не змогли запобігти цим масовим похованням. Він також додав, що осуд сам по собі не покладе край геноциду.
“Танки говорять гучніше за слова. “Озбройте Україну зараз” — це означає зараз”, — наголосив Ландсбергіс.
Також сьогодні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до швидкого створення спеціального міжнародного трибуналу, який буде переслідувати злочинців.
Words failed to prevent mass graves. Condemnation alone won't bring this genocide to an end. Tanks speak louder than words. #ArmUkraineNow means now.
— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 17, 2022
ДОВІДКА. На території Ізюму, що в Харківській області, кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі. До прикладу, там знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.
- 99% тіл, які ексгумували протягом 16 вересня в нещодавно деокупованому Ізюмі в Харківські області, мають ознаки насильницької смерті.
- У звільненому Ізюмі в Харківській області, який постраждав від російської окупації, знайшли поховання близько 20 військовослужбовців зі зв’язаними за спинами руками.
- 10 вересня Збройні сили України повідомили про звільнення Ізюма на Харківщині. Місто перебувало в російській окупації понад пів року. Що всі ці місяці відбувалось в Ізюмі розповіла 21-річна Анастасія Бугера.