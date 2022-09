Про це він написав у своєму Twitter.

На думку Ландсбергіса, слова не змогли запобігти цим масовим похованням. Він також додав, що осуд сам по собі не покладе край геноциду.

“Танки говорять гучніше за слова. “Озбройте Україну зараз” — це означає зараз”, — наголосив Ландсбергіс.

Також сьогодні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до швидкого створення спеціального міжнародного трибуналу, який буде переслідувати злочинців.

Words failed to prevent mass graves. Condemnation alone won't bring this genocide to an end. Tanks speak louder than words. #ArmUkraineNow means now.

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 17, 2022