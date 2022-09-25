Народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна закликала парламент не знижувати видатки на освіту, оскільки навантаження на вчителів і їх відповідальність за життя та здоров'я учнів в умовах війни лише зросли.

Цитує політикиня написала у своєму Telegram-каналі.

Політикиня зазначила, що до нардепів і керівництва парламенту звернулася профспілка працівників освіти і науки з наріканням на те, що видатки на освіту в бюджеті-2023 заплановано в обсязі 155,0 млрд грн проти 185,6 млрд грн у 2022 році (на 30,6 млрд грн менше). А на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів освіти на 2023 рік враховано освітню субвенцію в обсязі 87,516 млрд грн проти 108,044 млрд грн у 2022 році (на 20,5 млрд грн менше).

Ніна Южаніна констатує, що зазначених видатків буде вкрай недостатньо для оплати праці педагогічних працівників закладів освіти в умовах очної та заочної форми навчання.

“Вчителі змушені викладати навчальні предмети учням одного й того самого класу, які навчаються очно, відвідуючи школи, а також тим, які навчаються дистанційно, та витрачають для цього додатково робочий час”, – пише Южаніна.

Вона наголосила, що вчителі тепер змушені працювати понаднормово за меншу зарплату, ніж до війни. До того ж тепер вони несуть відповідальність за життя та здоров’я учнів під час повітряних тривог, якщо останні знаходяться на території освітнього закладу.

“Звичайно, безпека – в пріоритеті. Але освіта, мова, мова освіти – мають значення. І це доводять, в тому числі, дії ворога на тимчасово окупованих територіях”, – наголосила Южаніна.

Вона запропонувала замість скорочення видатків на освіту скоротити державні видатки.

“Сподіваюся, це звернення буде почуте і враховане під час розгляду проєкту держбюджету. Якщо вже не планується збільшувати видатки на освіту, то потрібно їх хоча б не зменшувати. Це надважливо”, – наголосила Южаніна.