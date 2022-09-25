Цитує політикиня написала у своєму Telegram-каналі.
Політикиня зазначила, що до нардепів і керівництва парламенту звернулася профспілка працівників освіти і науки з наріканням на те, що видатки на освіту в бюджеті-2023 заплановано в обсязі 155,0 млрд грн проти 185,6 млрд грн у 2022 році (на 30,6 млрд грн менше). А на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів освіти на 2023 рік враховано освітню субвенцію в обсязі 87,516 млрд грн проти 108,044 млрд грн у 2022 році (на 20,5 млрд грн менше).
Ніна Южаніна констатує, що зазначених видатків буде вкрай недостатньо для оплати праці педагогічних працівників закладів освіти в умовах очної та заочної форми навчання.
“Вчителі змушені викладати навчальні предмети учням одного й того самого класу, які навчаються очно, відвідуючи школи, а також тим, які навчаються дистанційно, та витрачають для цього додатково робочий час”, – пише Южаніна.
Вона наголосила, що вчителі тепер змушені працювати понаднормово за меншу зарплату, ніж до війни. До того ж тепер вони несуть відповідальність за життя та здоров’я учнів під час повітряних тривог, якщо останні знаходяться на території освітнього закладу.
“Звичайно, безпека – в пріоритеті. Але освіта, мова, мова освіти – мають значення. І це доводять, в тому числі, дії ворога на тимчасово окупованих територіях”, – наголосила Южаніна.
Вона запропонувала замість скорочення видатків на освіту скоротити державні видатки.
“Сподіваюся, це звернення буде почуте і враховане під час розгляду проєкту держбюджету. Якщо вже не планується збільшувати видатки на освіту, то потрібно їх хоча б не зменшувати. Це надважливо”, – наголосила Южаніна.
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