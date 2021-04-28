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Освіта в «Дії»: як Мінцифри запустило серіал для журналістів

У середу, 28 квітня, державний портал “Дія” оголосив про запуск курсу з цифрової журналістики.

Середа, 28 квітня 2021, 14:47

Про це повідомили на порталі “Дія. Цифрова освіта”.

Зазначається, що це авторський курс головної редакторки “Української правди” Севгіль Мусаєвої, який втілено Міністерством цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP).

Чого навчить курс цифрової журналістики від “Дії”?

Курс складається із семи так інформаційних серій тривалістю 10-15 хвилин.

Автори запевняють, що курс навчить:

  • знати, як перевіряти інформацію;
  • відрізняти факти від фейків;
  • критично сприймати інформацію з медіа;
  • використовувати інформацію з користю.

Наразі до перегляду доступна лише перша серія під назвою “Для чого потрібна журналістика?”. 

Також спікери під час курсу обіцяють розповісти про медіаграмотність, соцмережі, жанри журналістики, новій форми й інше. В кінці глядачів очікує фінальне тестування. Проте, вже цікаво, як саме автори цього курсу від “Дії” планують подати усю важливу інформацію за 10-15 хвилин.

Наголошується, що для перегляду усіх серій та отримання сертифікату про проходження курсу, необхідно авторизуватися в системі. Ця процедура безплатна.

Хто спікери?

  1. Севгіль Мусаєва – журналістка, головна редакторка онлайн-видання “Українська правда” та авторка цього курсу. Спеціалізується на нафтогазовій тематиці та паливно-енергетичному комплексі.
  2. Максим Скубенко – редактор фактчекінгового проєкту VoxCheck та телеаналітик на UA Перший. Раніше працював аудитором в OTP Банку та Національному банку України. 
  3. Роман Кравець – політичний оглядач УП. 
  4. Марія Леонова – старша редакторка “Громадського телебачення”.
  5. Наталя Гуменюк – журналістка-міжнародниця, викладачка, ексголова “Громадського телебачення”. У свій час Гуменюк працювала на телеканалах “Інтер”, “Новий канал”, “5 канал”, “К1” та ICTV. Після раптового звільнення з “Інтера” почала працювати фрілансером для низки українських видань, серед яких “Українська правда” та “Український тиждень”.
  6. Федір Попадюк – журналіст УП, керівник відділу подкастів.
  7. Валентина Семеніхіна – менеджерка спільноти читачів УП.
  8. Олександр Шумілін – випусковий редактор стрічки новин УП.
  9. Катерина Сергацкова – засновниця видання “Заборона”. Працювала у “Громадському” та УП.

У біографіях майже усіх спікерів прослідковується дещо спільне, зокрема видання, у яких вони працюють, або працювали. Можна лише здогадуватися, за яким принципом Мінцифри обирало фахівців для створення курсу.

Нагадаємо, що 26 квітня Зеленський відвідав виставку “Чорнобиль. Подорож”, підготовану агенцією Ярослави Гресь — дружини Андрія Федоріва, чиє агентство FEDORIV AGENCY запам’яталося скандалом довкола логотипу для Міністерства культури.

Примітно, що компанії, пов’язані з родиною Гресь, не вперше докладають руку до проєктів Мінкульту. Ярослава Гресь — дружина Андрія Федоріва — засновника і CEO креативної інвестиційної компанії FEDORIV GROUP, до складу якої входить маркетингове агентство FEDORIV AGENCY.

Останнє придумало дизайн логотипу бренду від Мінкульту та Держагентства туризму – #МандруйУкраїною. Проєкт викликав чимале обурення українців, оскільки у ньому було використано елементи (кольори, орнаменти тощо) не української, а російської культури.

Також FEDORIV AGENCY разом із дизайн-бюро Spiilka design büro та Міністерством цифрової трансформації розробляли український e-сервіс державних послуг “Дія”, який рекламували бордами із неоднозначним написом: “Державні послуги в одному місці”. 

Увагу привертали і не пов’язані з урядом проєкти агентства Федоріва, як от реклама сосисок “Глобино” з Олексією Потапенком (Потап). 

  • 5 жовтня 2020 року очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров представив додаток “Дія” версії 2.0. Наразі порталом “Дія” користується понад мільйон українців. Тут доступні 27 державних послуг та інформація з шести реєстрів у особистому Електронному кабінеті громадянина.
  • Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким цифрові паспорти юридично прирівнюються до паперових та пластикових документів.
  • Нагадаємо, колишній IT-підприємець та очільник міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров не зміг відповісти на запитання про те, як пропатчити KDE2 під FreeBSD.
  • Потім виявилося, щ Міністерство цифрової трансформації запустило онлайновий сервіс для підприємців “Дія.Бізнес”. Сайти регіональних центрів у Харкові та Миколаєві при цьому розміщені на придбаних у Росії доменах і зареєстровані через московську фірму.
  • У середу, 31 березня, українського журналіста Азада Сафарова виштовхали з офісу державного сервісу “Дія” через його прохання виправити помилку в його імені.
Теги: Дія, журналістика, освітній курс

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