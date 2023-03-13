Про це повідомив омбудсмен на своїй сторінці у Facebook.
У серпні 2022 року МОН підписало меморандум про співпрацю з благодійним фондом компанії Parimatch. Метою назвали підвищення компетентностей педагогічних працівників, зокрема працівників фізичного виховання, вдосконалення методик їхньої роботи з учнями.
Сергій Горбачов звернувся в МОН із листом. Він закликав відкликати підпис МОН під меморандумом та оприлюднити заяву про припинення співпраці з Parimatch та афілійованими з нею структурами.
- Компанія “Паріматч” заявила про зупинення діяльності через санкції РНБО. Наголосивши, що шукають “легальні механізми повернення коштів клієнтам”.
- Серед 287 юридичних осіб, які потрапили під санкції РНБО, є три букмекерські компанії, зареєстровані в Україні. Запровадження санкцій заблокувало 250 мільйонів гривень клієнтів “Паріматч”.