Про це повідомив омбудсмен на своїй сторінці у Facebook.

У серпні 2022 року МОН підписало меморандум про співпрацю з благодійним фондом компанії Parimatch. Метою назвали підвищення компетентностей педагогічних працівників, зокрема працівників фізичного виховання, вдосконалення методик їхньої роботи з учнями.

“Тоді я висловив свою позицію, що МОН у межах своїх повноважень може укладати договори та меморандуми. Але також зазначив, що офіційно оголошена співпраця Міністерства освіти і науки із публічно афілійованою структурою букмекерської компанії викликає питання щодо етичності подібних дій”, – зазначив омбудсмен.

Сергій Горбачов звернувся в МОН із листом. Він закликав відкликати підпис МОН під меморандумом та оприлюднити заяву про припинення співпраці з Parimatch та афілійованими з нею структурами.