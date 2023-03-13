Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав Міністерство освіти і науки припинити співпрацювати із підсанкційною букмекерською компанією Parimatch та афілійованими із нею структурами. Він звернувся до відомства із вимогою скасувати підписаний минулого року меморандум.

Про це повідомив омбудсмен на своїй сторінці у Facebook.

У серпні 2022 року МОН підписало меморандум про співпрацю з благодійним фондом компанії Parimatch. Метою назвали підвищення компетентностей педагогічних працівників, зокрема працівників фізичного виховання, вдосконалення методик їхньої роботи з учнями.

“Тоді я висловив свою позицію, що МОН у межах своїх повноважень може укладати договори та меморандуми. Але також зазначив, що офіційно оголошена співпраця Міністерства освіти і науки із публічно афілійованою структурою букмекерської компанії викликає питання щодо етичності подібних дій”, – зазначив омбудсмен.

Сергій Горбачов звернувся в МОН із листом. Він закликав відкликати підпис МОН під меморандумом та оприлюднити заяву про припинення співпраці з Parimatch та афілійованими з нею структурами.