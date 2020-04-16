Громадяни України, які були звільнені з ОРДЛО під час сьогоднішнього обміну, заявили про побиття та зґвалтування під час ув'язнення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 16 квітня, в рамках обміну Україна повернула додому 20 громадян, яких протиправно утримували представники незаконних збройних формувань РФ.

Багато зі звільнених українців повідомили правоохоронцям про побиття, зґвалтування та інші злочини, скоєні проти них бойовиками.

“Більшість звільнених осіб підтверджують факти побиття, нелюдського поводження, застосування психологічного та сексуального насильства, приниження людської гідності, катування, що в окремих випадках призводило до каліцтв та загибелі”, — повідомив начальник департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Юрій Рудь.

Інформацію про ці злочини звільнені українці передали співробітникам Офісу генерального прокурора, які збирають докази порушень міжнародного гуманітарного права з боку бойовиків для Міжнародного кримінального суду.