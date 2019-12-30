Звільнений українець Василь Савін назвав імена українців, які разом з ним знаходилися в Макіївській колонії суворого режиму, але їх не обміняли.

Об этом сообщает “Громадське радіо”.

“Там залишилися прекрасні хлопці. Володимир Сінюков. Паша Корсун, військовий, що їхав у камазі. Його не віддали. Максим Тимофєєв. Ось його мама тут, на візку. Стара людина, її віддали. А Максим, інвалід другої групи, його не віддали. Також залишається там шахтар Гєна Матвійчук, у нього зламаний хребет, пів хребта відсутні, металевий стержень, він залишається у підвалі. Саша Шелест та Корсун (викладач інституту, 60 років). Залишаються у підвалі. Прекрасні хлопці Сергій Мазуров. Сергій та Дмитро Караберюш завжди були у списку, за два дні до обміну викинули зі списку. Коли приїздила типу “омбудсманка ДНР” Морозова, я прорвався через охорону і спитав: чому не підтверджують тих, кого бачать? Нас всіх вигнали на плац. «Ви ж їх бачите — кажу їй, — чому не підтверджуєте? А вона мені: “Якщо я їх підтверджу, то Україна може не віддати тих, кого мені треба. А ще там залишаються Твердий, Самдулов, Матюшенко (дружина недавно з плакатом стояла біля адміністрації президента). Горобець Вася. Усі вони залишаються там”, – зазначив він.

За словами Савіна, в “ДНР” крім офіційних тюрем є приховані.

“Там Середньовіччя, де катують, вибивають показання. Коли Путін бреше, що там немає їхніх тюрем, хочеться плюнути в екран”, – сказав він.

Він також нагадав, що інформаційна блокада – інший інструмент впливу Росії.

“Ми намагаємося слухати українські ЗМІ. І ловимо кожне ім’я. Кожен день нагадуйте, що наші залишаються там. За це б’ють, забирають дроти, але ми вас чуємо”, – сказав Савін.

Він також розповів, що в список на обмін Україна включила його в травні 2015 року.

“Коли Захарченко (лідер бойовиків), знаючи мене особисто, дізнався, що готується повстання, що у нього під носом створюється проукраїнський батальйон «Макіївка», він дуже розлютився. Мене арештовував особисто його помічник, полковник Завдовєєв з величезною кількістю людей. Мене посадили у підвал без зв’язку. Якщо звичайних кримінальників до нас у підвали приводили на перевиховання на 10-15 днів, то я просидів у ньому 5 років”, – розповів Савін.