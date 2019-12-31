Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
Вручення документів пройшло в військово-медичному клінічному центрі. Військові квитки й посвідчення вручив від імені керівництва Генштабу ЗСУ начальник управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ полковник Олександр Тарнавський.
Фото: Міноборони
Тарнавський подякував військовослужбовцям за виявлену витримку та стійкість, і привітав з прийдешніми святами – Новим роком та Різдвом.
Нагадаємо, 29 грудня в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” було звільнено 76 українців. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.
Відомо, що українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.
- Канцлер Німеччини Ангела Меркель та французький президент Еммануель Макрон привітали обмін полоненими.
- Посольство Канади в Україні привітало обмін полоненими з терористичними “Л/ДНР” і закликало Росію повернути незаконно утримуваних в Криму українців.