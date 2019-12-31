Нагадаємо, 29 грудня в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” було звільнено 76 українців. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.

Відомо, що українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.