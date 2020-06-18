Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, МОЗ та Київська школа економіки вирахували 81 сценарій розвитку епідемії в Україні і обрали три “найоптимістичніші”, які враховують сезонність в літню пору.
“Ми прорахували 81 сценарій, за яким може розвиватися на території України епідемія коронавірусу. Але ретроспективно обрали зараз три найоптимістичніші сценарії, які враховують саме сезонність в літню пору… Ми хотіли подивитися, чи є в Україні сезонність по коронавірусній хворобі”, – заявив Ляшко.
Він уточнив, що це “чорний”, “жовтий” і “зелений” сценарії.
Так, за умови, якби в Україні не ввели карантин з 12 березня:
1. Відповідно до “чорного” сценарію (відсутність сезонності, тобто випадки захворювання фіксуються протягом всього року), в Україні могло б бути 145 тис. померлих від коронавірусу COVID-19 до кінця 2020 року. А кількість випадків заражень могла б скласти 5,2 млн. При цьому вже з 25 квітня відділення інтенсивної терапії по всій країні були б переповнені.
2. Відповідно до “жовтого” сценарію (помірна сезонність), кількість летальних випадків склала б до кінця року 125 тисяч. А кількість випадків інфікування – 4,5 млн.
3. Відповідно до “зеленого” сценарію (сильна сезонність, при якій, наприклад, влітку не фіксуються випадки захворювання) до кінця року в Україні було б 60 тисяч смертей внаслідок COVID-19. Кількість захворілих склала б 2,4 млн.
Ляшко поінформував, що якщо українці будуть продовжувати дотримуватися правил адаптивного карантину – є чотири варіанти розвитку подій (4 сценарії):
• “чорний” сценарій (сезонність відсутня), при якому до кінця 2020 року може бути приблизно 7 тисяч померлих;
• “жовтий” сценарій (помірна сезонність) – приблизно 4 тисячі померлих до кінця року;
• “жовто-зелений” сценарій (сезонність вище середньої) – 2500 померлих;
• “зелений” сценарій (сильна сезонність) – 1000 померлих до кінця року.
“Ми можемо йти, коли сезонність відсутня, і ми впроваджуємо карантинні заходи не повністю і недосконало – тоді ми можемо вийти на 7 тисяч померлих. Якщо сезонність буде 100 % нульова, тобто, влітку не повинні реєструватися випадки, тоді у нас повинно бути не більше 1000 померлих”, – зазначив він.
Ляшко уточнив, що ситуація в Україні зараз розвивається за сценарієм помірної сезонності.
Він нагадав, що станом на сьогодні в Україні від коронавірусу померли вже 966 людей.
“Тому сьогодні ми не можемо сказати, що у нас коронавірус має нульову сезонність. Ми можемо розраховувати тільки на помірну (або між помірною і нульовою) сезонність. Зараз ми рухаємося за “жовтим” сценарієм – помірна сезонність. Тобто, ми виходимо на 4 тисячі померлих до кінця року. Але ця сезонність не є наразі конкретним і доконаним фактором. Оскільки після ослаблення карантину чомусь всі відчули на території нашої держави, що карантин скасували. Тому цей показник може коливатися“, – наголосив Ляшко.
Він уточнив, що якщо всі заходи карантину будуть дотримуватися, є шанс перейти до “жовто-зеленого” сценарію.
(На відео – з 11:10)
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