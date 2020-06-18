Спалах коронавірусу COVID-19 в Україні може розвиватися за кількома сценаріями: вони залежать від дотримання карантинних заходів. При цьому на нульову сезонність (відсутність випадків влітку) розраховувати зараз не варто.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ та Київська школа економіки вирахували 81 сценарій розвитку епідемії в Україні і обрали три “найоптимістичніші”, які враховують сезонність в літню пору.

“Ми прорахували 81 сценарій, за яким може розвиватися на території України епідемія коронавірусу. Але ретроспективно обрали зараз три найоптимістичніші сценарії, які враховують саме сезонність в літню пору… Ми хотіли подивитися, чи є в Україні сезонність по коронавірусній хворобі”, – заявив Ляшко. Він уточнив, що це “чорний”, “жовтий” і “зелений” сценарії.

Так, за умови, якби в Україні не ввели карантин з 12 березня:

1. Відповідно до “чорного” сценарію (відсутність сезонності, тобто випадки захворювання фіксуються протягом всього року), в Україні могло б бути 145 тис. померлих від коронавірусу COVID-19 до кінця 2020 року. А кількість випадків заражень могла б скласти 5,2 млн. При цьому вже з 25 квітня відділення інтенсивної терапії по всій країні були б переповнені.

2. Відповідно до “жовтого” сценарію (помірна сезонність), кількість летальних випадків склала б до кінця року 125 тисяч. А кількість випадків інфікування – 4,5 млн.

3. Відповідно до “зеленого” сценарію (сильна сезонність, при якій, наприклад, влітку не фіксуються випадки захворювання) до кінця року в Україні було б 60 тисяч смертей внаслідок COVID-19. Кількість захворілих склала б 2,4 млн.

Ляшко поінформував, що якщо українці будуть продовжувати дотримуватися правил адаптивного карантину – є чотири варіанти розвитку подій (4 сценарії):

• “чорний” сценарій (сезонність відсутня), при якому до кінця 2020 року може бути приблизно 7 тисяч померлих;

• “жовтий” сценарій (помірна сезонність) – приблизно 4 тисячі померлих до кінця року;

• “жовто-зелений” сценарій (сезонність вище середньої) – 2500 померлих;

• “зелений” сценарій (сильна сезонність) – 1000 померлих до кінця року.

“Ми можемо йти, коли сезонність відсутня, і ми впроваджуємо карантинні заходи не повністю і недосконало – тоді ми можемо вийти на 7 тисяч померлих. Якщо сезонність буде 100 % нульова, тобто, влітку не повинні реєструватися випадки, тоді у нас повинно бути не більше 1000 померлих”, – зазначив він.

Ляшко уточнив, що ситуація в Україні зараз розвивається за сценарієм помірної сезонності.

Він нагадав, що станом на сьогодні в Україні від коронавірусу померли вже 966 людей.

“Тому сьогодні ми не можемо сказати, що у нас коронавірус має нульову сезонність. Ми можемо розраховувати тільки на помірну (або між помірною і нульовою) сезонність. Зараз ми рухаємося за “жовтим” сценарієм – помірна сезонність. Тобто, ми виходимо на 4 тисячі померлих до кінця року. Але ця сезонність не є наразі конкретним і доконаним фактором. Оскільки після ослаблення карантину чомусь всі відчули на території нашої держави, що карантин скасували. Тому цей показник може коливатися“, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що якщо всі заходи карантину будуть дотримуватися, є шанс перейти до “жовто-зеленого” сценарію.

(На відео – з 11:10)