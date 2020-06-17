Міністерство освіти і науки оприлюднило дані щодо мінімальної ціни контрактного навчання в 160 українських закладах вищої освіти, які підпорядковуються йому. Ціна коливається він 6 до 47 тисяч гривень на рік.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

У МОН зазначили, що в 2020 році мінімальна ціна навчання на контракті не може бути менше, ніж 60% від фінансування, яке держава виділяє на одного студента-бюджетника в цьому університеті.

Так, мінімальна вартість контракту в вузах в 2020 році для бакалаврів буде коливатися від 6 до 39 тисяч гривень. Водночас у майже 100 університетах та закладах фахової передвищої освіти мінімальна вартість контракту не буде перевищувати 20 тисяч гривень. А найбільш висока індикативна собівартість навчання встановлена лише у дев’яти закладах.

Найвища мінімальна сума контракту в Київському національному університеті культури і мистецтв:

для молодшого бакалавра – 35 591 грн;

для бакалавра – 39 546 грн;

для магістра – 47 328 грн.

З повним переліком спеціальностей і вартості навчання на них можна ознайомитися тут:

В уряді кажуть, що мінімальна вартість навчання (індикативна собівартість) враховує доходи людей і не може бути вище 3 середніх зарплат в області. Вона поширюється на 38 найбільш популярних спеціальностей в державних університетах та тих приватних, які будуть отримувати державне фінансування.

Серед них: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, дизайн, туризм, спеціальності галузей інформаційних технологій і деякі спеціальності сфери охорони здоров’я, зокрема стоматологія, фармація, педіатрія тощо.

У МОН додають, що ввести мінімальну вартість навчання вирішили, оскільки ціна навчання на контракті не відповідає фактичним витратам, які несе заклад. Через це страждають якість і умови навчання.

“Впровадження мінімальної ціни контрактного навчання дозволить привести плату за навчання у відповідність до фактичних витрат і підвищити оплату праці викладачів”, – переконують в МОН.