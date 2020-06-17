Про це повідомляє пресслужба МОН.
У МОН зазначили, що в 2020 році мінімальна ціна навчання на контракті не може бути менше, ніж 60% від фінансування, яке держава виділяє на одного студента-бюджетника в цьому університеті.
Так, мінімальна вартість контракту в вузах в 2020 році для бакалаврів буде коливатися від 6 до 39 тисяч гривень. Водночас у майже 100 університетах та закладах фахової передвищої освіти мінімальна вартість контракту не буде перевищувати 20 тисяч гривень. А найбільш висока індикативна собівартість навчання встановлена лише у дев’яти закладах.
Найвища мінімальна сума контракту в Київському національному університеті культури і мистецтв:
- для молодшого бакалавра – 35 591 грн;
- для бакалавра – 39 546 грн;
- для магістра – 47 328 грн.
З повним переліком спеціальностей і вартості навчання на них можна ознайомитися тут:
В уряді кажуть, що мінімальна вартість навчання (індикативна собівартість) враховує доходи людей і не може бути вище 3 середніх зарплат в області. Вона поширюється на 38 найбільш популярних спеціальностей в державних університетах та тих приватних, які будуть отримувати державне фінансування.
Серед них: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, дизайн, туризм, спеціальності галузей інформаційних технологій і деякі спеціальності сфери охорони здоров’я, зокрема стоматологія, фармація, педіатрія тощо.
У МОН додають, що ввести мінімальну вартість навчання вирішили, оскільки ціна навчання на контракті не відповідає фактичним витратам, які несе заклад. Через це страждають якість і умови навчання.
“Впровадження мінімальної ціни контрактного навчання дозволить привести плату за навчання у відповідність до фактичних витрат і підвищити оплату праці викладачів”, – переконують в МОН.
- У Міністерстві освіти й науки України оприлюднили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.