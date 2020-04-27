Про це повідомляє Держстат.
Так, за перші два місяці 2020 року в Україні померло 100 738 осіб.
З них:
- від туберкульозу – 581;
- ВІЛ – 576;
- онкозахворювання – 13 307;
- цукрового діабету – 356;
- хвороб системи кровообігу – 68 548;
- від грипу і пневмонії посилання – 1 326.
У ДТП за два місяці загинуло 630 громадян, потонули – 154, в пожежах – 237. Від отруєння алкоголем – 448 осіб померло; самогубства – 869, умисні вбивства – 243.
За даними Держстату, населення України за січень-лютий 2020 року скоротилося на 44,3 тис. осіб до 41 858 100 осіб.
- Станом на ранок 27 квітня в Україні 9009 випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.