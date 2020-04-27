Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість і причини смертей українців в період з січня по лютий 2020 року.

Про це повідомляє Держстат.

Так, за перші два місяці 2020 року в Україні померло 100 738 осіб.

З них:

від туберкульозу – 581;

ВІЛ – 576;

онкозахворювання – 13 307;

цукрового діабету – 356;

хвороб системи кровообігу – 68 548;

від грипу і пневмонії посилання – 1 326.

У ДТП за два місяці загинуло 630 громадян, потонули – 154, в пожежах – 237. Від отруєння алкоголем – 448 осіб померло; самогубства – 869, умисні вбивства – 243.

За даними Держстату, населення України за січень-лютий 2020 року скоротилося на 44,3 тис. осіб до 41 858 100 осіб.