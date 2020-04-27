Про це повідомляє Держстат.

Так, за перші два місяці 2020 року в Україні померло 100 738 осіб.

З них:

  • від туберкульозу – 581;
  • ВІЛ – 576;
  • онкозахворювання – 13 307;
  • цукрового діабету – 356;
  • хвороб системи кровообігу – 68 548;
  • від грипу і пневмонії посилання – 1 326.

У ДТП за два місяці загинуло 630 громадян, потонули – 154, в пожежах – 237. Від отруєння алкоголем – 448 осіб померло; самогубства – 869, умисні вбивства – 243.

За даними Держстату, населення України за січень-лютий 2020 року скоротилося на 44,3 тис. осіб до 41 858 100 осіб.

  • Станом на ранок 27 квітня в Україні 9009 випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.