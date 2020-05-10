В Івано-Франківську від ускладнень після COVID-19 помер головний лікар станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк. Йому було 57 років.

Про це у Facebook написав мер міста Руслан Марцінків.

“До смерті неможливо підготуватися. Кожна людина стикається з втратою близьких, рідних людей, тому багатьом знайомий біль втрати. Сьогодні відійшов у вічність головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк. Приношу свої щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять!” – написав мер.

Раніше місцеве видання “Галка” повідомило, що головний лікар знаходиться на штучній вентиляції легенів.

“Колектив закладу глибоко сумує з приводу непоправної втрати свого колеги та керівника. Не стало життєрадісної людини, турботливого, ніжного та люблячого чоловіка, тата, дідуся, який умів жити достойно, турбувався про інших більше ніж про себе”, – написав у Facebook голова профспілкового комітету Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Богдан Венник.