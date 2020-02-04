Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Органи охорони здоров’я провінції Хубей поінформували про те, що у них кількість смертей зафіксована на позначці 414. Загальна кількість заражених – 13,5 тисяч осіб.
В цілому, за добу в Китаї померли 64 пацієнти, заражених коронавірусом.
Всього в Китаї померли 425 осіб.
Летальний випадок також зафіксовано на Філіппінах.
Крім цього, за минулу добу було підтверджено 2345 нових випадків зараження.
Серед госпіталізованих пацієнтів в провінції Хубей 576 людей перебувають у критичному стані.
При цьому, загальна кількість інфікованих у всьому світі понад 19 тисяч осіб.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Станом на 3 лютого кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом 2019 nCoV перевищила 17 тисяч. Більше 350 з них —летальні.
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