Кількість заражених коронавірусом 2019 nCoV з Китаю перевищила позначку 19 тисяч. При цьому кількість летальних випадків - 425.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Органи охорони здоров’я провінції Хубей поінформували про те, що у них кількість смертей зафіксована на позначці 414. Загальна кількість заражених – 13,5 тисяч осіб.

В цілому, за добу в Китаї померли 64 пацієнти, заражених коронавірусом.

Всього в Китаї померли 425 осіб.

Летальний випадок також зафіксовано на Філіппінах.

Крім цього, за минулу добу було підтверджено 2345 нових випадків зараження.

Серед госпіталізованих пацієнтів в провінції Хубей 576 людей перебувають у критичному стані.

При цьому, загальна кількість інфікованих у всьому світі понад 19 тисяч осіб.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Станом на 3 лютого кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом 2019 nCoV перевищила 17 тисяч. Більше 350 з них —летальні.

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