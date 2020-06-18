Помер начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда. Причиною його смерті став коронавірус.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, Гайда помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. При цьому невідомо, коли саме інфікувався керівник госпіталю.

“Тільки що стало відомо, що від ускладнень через COVID-19, помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував чимало життів наших військових. Співчуття рідним і близьким”, – написав Садовий.

У командуванні Медичних сил ЗСУ підтвердили смерть Гайди, не уточнивши її причину.

Іван Гайда з 2002 року працював на посаді заступника керівника Центру. Очолив госпіталь в січні 2010 року.