Загалом у світі померли від коронавірусу вже понад 300 тисяч осіб.

Про це повідомляється на статистичному сайті Worldometer.

Уточнюється, що у світі від COVID-19 померли вже 301 024 людини.

Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зафіксована в Сполучених Штатах Америки. Там захворіли вже понад 1,4 мільйона людей.

При цьому більш як 85 тисяч осіб в США померли від коронавірусу.

Відзначається, що в цілому кількість тих, що заразилися коронавірусом по світу наближається до 4,5 мільйона людей.

Одночасно вже понад 1,6 мільйона осіб вилікувалися від COVID-19, що становить більше третини від усіх підтверджених випадків.