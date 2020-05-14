Про це повідомляється на статистичному сайті Worldometer.
Уточнюється, що у світі від COVID-19 померли вже 301 024 людини.
Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зафіксована в Сполучених Штатах Америки. Там захворіли вже понад 1,4 мільйона людей.
При цьому більш як 85 тисяч осіб в США померли від коронавірусу.
Відзначається, що в цілому кількість тих, що заразилися коронавірусом по світу наближається до 4,5 мільйона людей.
Одночасно вже понад 1,6 мільйона осіб вилікувалися від COVID-19, що становить більше третини від усіх підтверджених випадків.
- Міністерство охорони здоров’я розробило детальний план виходу з карантину, який розділений на 4 етапи. Кожному з них відповідають певні критерії і пом’якшення.
- Другий етап пом’якшення карантину в Україні, запланований на 22 травня, передбачає відкриття готелів, відновлення роботи дошкільних установ і спортивних змагань, але без глядачів.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).