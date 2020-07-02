Ексзаступниця міністра інфраструктури, а нині радниця голови Державного космічного агентства Олександра Клітіна восени виявилася в центрі скандалу, а тепер оголосила про створення партії по боротьбі "з політичними проститутами".

#Букви розповідають її біографію, а також про скандали за участю Клітіної.

Біографія

Олександра Клітіна народилася в Києві 23 листопада 1982 року. Вищу освіту вона отримала в 2005 році в Університеті професійної освіти Ларенштайн (Нідерланди) з міжнародного бізнес-менеджменту. Клітіна також пройшла ряд іноземних тренінгів.

Кар’єру вона розпочала з посади керівника з розвитку бізнесу в банку Millennium Capital. З 2005 року Клітіна почала працювати в ряді приватних компаній, в тому числі заступником керівника з інвестиційного банкінгу групи Univer. Її кар’єра там тривала до 2015 року.

У Міністерстві інфраструктури Клітіна почала працювати в 2015 році. Тоді вона була радницею Андрія Пивоварського. Згодом вона очолила Офіс підтримки реформ відомства, який фінансується Європейським союзом, а пізніше працювала з міністром Володимиром Омеляном.

Після обрання нового Кабінету Міністрів в серпні 2019 року Клітіна стала заступником міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Скандал

У листопаді 2019 року Олександра Клітіна потрапила в скандал, коли нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, де чоловіки обговорюють її як нову заступницю міністра. Нібито в розмові нардепів стверджувалося, що Клітіна потрапила на свою посаду через ліжко.

Скандал отримав продовження після оприлюднення переписки пранкера Джокера з Клітіною. Говорячи про закупівлю локомотивів для “Укрзалізниці”, вона звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції, написавши, що він “каламутить з тендерами”. Після цього Криклій заявив, що у нього впала довіра до Клітіної. А згодом її звільнили з посади заступниці міністра інфраструктури.

Кар’єра

Після відходу з Міністерства інфраструктури, Клітіна зникла з медіаполя, але 23 червня стало відомо, що її призначили радником голови Державного космічного агентства.

Після її нового призначення в пресі з’явилися заголовки зі згадуванням про скандал, в якому вона опинилася раніше. У відповідь чиновниця в своєму Instagram назвала пам’ять про її минуле “сексизмом” і вирішила протидіяти цьому оригінальним способом. Вона опублікувала селфі з приклеєною бородою і назвалася чоловічим ім’ям – Олександром Клітіним. Чиновниця поскаржилася, що в Україні легше пройти співбесіду на високі державні посади, якщо ти чоловік.

Крім того, Клітіна також оголосила про створення партії по боротьбі “з політичними проститутами”, які вважають, що “якщо у них є щось в штанях, то цього досить для успіху”. Вона планує “розібратися з усіма корупціонерам” і закликала бажаючих приєднатися до неї.

Особисте життя

Про особисте життя Клітіної відомо мало, лише те, що у неї є коханий чоловік – юрист Денис Ситник, від якого вона народила сина Георгія.