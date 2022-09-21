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«От виродки! Валимо» — реакція росіян у соцмережах на оголошення часткової мобілізації в РФ

21 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у РФ. Після такої заяви у соцмережах вибухнули дискусії, зокрема з боку громадян Росії. Одні коментатори запевняють, що готові вирушати вбивати українців прямо зараз, інші шукають можливість втекти за кордон чи "відкосити" від призову. 

Середа, 21 вересня 2022, 12:04
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#Букви зібрали реакція росіяни у соціальних мережах.

За словами Путіна, “для захисту Росії” він вважає необхідним підтримати пропозицію про проведення часткової мобілізації. Він зауважував, що мобілізувати будуть тих росіян, які перебувають у запасі. Спершу вони пройдуть додаткову підготовку з врахування досвіду “спецоперації”. Указ про часткову мобілізацію у РФ вже підписано.

На Заході неодноразово заявляли, що мобілізація росіян пов’язана з проведенням так званих “референдумів” на окупованих територіях України, адже у такий спосіб Путін хоче залучити більше своїх громадян до участі у війні проти України.

Попри це росіяни продовжують ставити питання, чому ж саме зараз необхідно впроваджувати мобілізацію, невже так звана “спецоперація” закінчилася й тепер нібито почалася “справжня війна”?

Також у мережі можна знайти коментарі користувачів, які раніше запевняли, що такого указу не буде, а деякі “молилися” про те, аби це виявилося неправдою.

Водночас значна частка росіян підтримують висловлення свого президента та запевняють, що вже готові вирушати на війну для того, аби знищувати Україну та її народ, розповідаючи як їм набридла наша держава та що її треба якомога скоріше позбутися.

Проте не всі схвалюють ідею про мобілізацію, шукаючи можливі “шляхи відступу” з РФ. Трапляються й коментатори, які радять відправити на фронт спочатку російських посадовців, ініціаторів указу та жінок.

У спільнотах користувачі діляться інформацією у яких населених пунктах росіяни вже почали зупиняти автівки чи ходити по будинках та вручати повістки.

Теги: війна, мобілізація в Росії, Мобілізація в РФ, реакція сомереж, російська агресія, російсько-українська війна, росіяни, соцмережі

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