Про це повідомив в фейсбук голова НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв.

У вівторок, 17 грудня, Секретаріат Енергетичного співтовариства Європейського Союзу схвалив сертифікацію оператору газотранспортної системи України. Тепер рішення про відділення ГТС від “Нафтогазу” повинна схвалити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

“Відокремлення ГТС України від Нафтогазу має бути завершене за кілька днів. Сьогодні Секретаріат Енергетичного співтовариства зробив фінальний крок зі свого боку і погодив сертифікацію ТОВ “Оператор ГТС України”, як оператора нашої газотранспортної системи. Сьогодні ж Оператор ГТС подав до НКРЕКП останні документи, необхідні для сертифікації та ліцензування права транспортувати газ з 1 січня 2020 року”, — пояснив Коболєв.

Після фінальних рішень НКРЕКП оператор буде повністю готовий до роботи, а анбандлінг — завершено.

“З 1 січня 2020 року він отримає в управління від держави українську ГТС, а ми передамо цю компанію у власність Магістральних газопроводів України, які на 100% належать Міністерству фінансів. Таким чином, анбандлінг буде завершено, і на українському ринку запрацює новий незалежний оператор ГТС” , — додав голова “Нафтогазу”.

Коболєв також підкреслив, що це важливий крок, який допоможе Україні в переговорах з Росією щодо транзиту газу.

“На черговому раунді транзитних переговорів, який відбудеться післязавтра у Берліні, російська сторона вже не зможе піддавати сумніву здатність України швидко завершити анбандлінг та перейти на європейські правила роботи”, — підсумував він.