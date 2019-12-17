Про це повідомив в фейсбук голова НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв.
У вівторок, 17 грудня, Секретаріат Енергетичного співтовариства Європейського Союзу схвалив сертифікацію оператору газотранспортної системи України. Тепер рішення про відділення ГТС від “Нафтогазу” повинна схвалити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
“Відокремлення ГТС України від Нафтогазу має бути завершене за кілька днів. Сьогодні Секретаріат Енергетичного співтовариства зробив фінальний крок зі свого боку і погодив сертифікацію ТОВ “Оператор ГТС України”, як оператора нашої газотранспортної системи. Сьогодні ж Оператор ГТС подав до НКРЕКП останні документи, необхідні для сертифікації та ліцензування права транспортувати газ з 1 січня 2020 року”, — пояснив Коболєв.
Після фінальних рішень НКРЕКП оператор буде повністю готовий до роботи, а анбандлінг — завершено.
“З 1 січня 2020 року він отримає в управління від держави українську ГТС, а ми передамо цю компанію у власність Магістральних газопроводів України, які на 100% належать Міністерству фінансів. Таким чином, анбандлінг буде завершено, і на українському ринку запрацює новий незалежний оператор ГТС” , — додав голова “Нафтогазу”.
Коболєв також підкреслив, що це важливий крок, який допоможе Україні в переговорах з Росією щодо транзиту газу.
“На черговому раунді транзитних переговорів, який відбудеться післязавтра у Берліні, російська сторона вже не зможе піддавати сумніву здатність України швидко завершити анбандлінг та перейти на європейські правила роботи”, — підсумував він.
Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт про проведення процесу виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга).
- 14 листопада Верховна Рада України внесла зміни до закону про державні закупівлі для подальшого анбандлінга Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”.
- 15 листопада Рада усунула неузгодженості з європейськими нормами в законі про відділення від НАК “Нафтогаз України” діяльності з транспортування природного газу.
- Президент України Володимир Зеленський вже підписав закон про відділення оператора газотранспортної системи (ГТС) від НАК “Нафтогаз України”.