У Хмельницькій області через коронавірус, який виявили у однієї з медсестер установи, все відділення патології вагітних пішло на ізоляцію.

Про це повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич в Facebook.

“Сьогодні увага мобільних медичних бригад зосереджена і на перинатальному центрі. Вчора, нагадаю, коронавірус був виявлений у молодшої медичної сестри пологового. За рішенням оперативного штабу на ізоляції буде знаходитися відділення патології вагітних. А медики будуть обстежуватися поетапно”, – написав Сімашкевич.

За повідомленням мера міста, мова йде про обстеження близько 50 працівників відділення.