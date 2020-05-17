Про це повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Сімашкевич в Facebook.
“Сьогодні увага мобільних медичних бригад зосереджена і на перинатальному центрі. Вчора, нагадаю, коронавірус був виявлений у молодшої медичної сестри пологового. За рішенням оперативного штабу на ізоляції буде знаходитися відділення патології вагітних. А медики будуть обстежуватися поетапно”, – написав Сімашкевич.
За повідомленням мера міста, мова йде про обстеження близько 50 працівників відділення.
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