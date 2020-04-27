В даний час Україна буквально "застигла" в очікуванні майбутнього курортного сезону. Багато хто не розуміє, що ж чекати від літа 2020 року: як буде розвиватися ситуація з захворюваністю на коронавірус, відкриються кордони між містами і країнами, і чи не небезпечно їхати на море в цьому році.

Оглядачі НІАП “Кирилловка.Укр” і НМП “Азовське море” спробували з’ясувати, які перспективи чекають відпочиваючих цього літа, пише mrpl.city.

Карантин відпочинку не перешкода

Незважаючи на напружену ситуацію з пандемією коронавіруса в Україні та інших країнах світу, більше половини українців з нетерпінням чекають зняття або послаблення карантинних заходів, щоб, нарешті, відправитися на відпочинок до моря або в гори. Про це свідчать підсумки опитувань в соціальних мережах і на форумах.

Цілком природно, що тривале перебування вдома не кращим чином позначається на фізичному самопочутті і психічному стані людини. На тлі самоізоляції бажання вирватися на природу, до сонця і свіжого повітря, зростає сильніше, чим довше тягнеться карантин.

Зрозуміло, що внесені пандемією корективи в правила подорожей за кордон і в рамках країни будуть давати знати про себе ще, як мінімум, найближчі два роки, тому вже зараз пора починати звикати до нових реалій. Але, навіть такі непрості умови не зможуть позбавити людей потреби в оздоровленні та відпочинку.

Чого чекати від морського відпочинку в 2020 році?

МОЗ України прогнозує пік епідемії на період з 3 по 8 травня. Це означає, що початок літа найімовірніше пройде в карантині, нехай і не такому жорсткому, як зараз. Але, на який час краще планувати поїздки, і чи можливі вони взагалі в цьому році?

Прем’єр-міністр України, Денис Шмигаль, заявив, що відпочинок варто планувати не раніше, ніж на другу половину літа, і за умови чіткої динаміки зниження захворюваності. На послаблення карантинних заходів можна розраховувати не раніше 12 травня, якщо протягом відведених 10 днів кількість виявлених випадків зараження не буде зростати більше, ніж на 5 % на добу.

Про відновлення туризму можливо говорити після того, як в Україні і світі намітиться тенденція спаду коронавірусу, і то виключно в рамках своєї країни. Стабілізація міжнародного туризму з очевидних причин займе значно більше часу.

Сьогодні відомо, що Іспанія не буде приймати туристів до 2021 року, а в Туреччині число хворих зростає з кожним днем ​​і вводять комендантську годину. Крім того, авіакомпанії багатьох країн заморожують свою діяльність на невизначений термін.

Тренд майбутнього сезону – внутрішній туризм

З великою ймовірністю можна припустити, що Україна вийде з карантину раніше багатьох країн, для яких внутрішнє причини і страх перед можливістю проникнення вірусу із зовні послужить приводом для продовження режиму ізоляції. В таких умовах міжнародний туристичний сектор виявиться найбільш уразливим по всіх фронтах.

“Виходячи з поточних реалій, можна практично з упевненістю сказати, що після вимушеної паузи більше половини існуючих суб’єктів ринку виїзного туризму збанкрутує. Це стосується і турагентств, і туроператорів, і авіакомпаній. Відповідно, через зниження турпотоку і подальших карантинних обмежень різко зростуть видатки всій галузі на обслуговування одного туриста. А якщо закордонні готелі ще й різко знизять ціни на свої послуги з метою привернути фінансово виснаженого туриста, місцеві агентства, що живуть в основному на відсотку від валової виручки готелів, будуть явно не в захваті і, як мінімум, постараються перенести свої витрати на що залишився нечисленного клієнта. Так що, виїзний туризм з України на мій погляд занурюється в глибокий летаргічний сон всерйоз і надовго, а відновлення ринку в тому чи іншому вигляді займе не менше півтора-двох років”, – прокоментував ситуацію головний редактор НІАП “Кирилловка.Укр”, Євген Смільчаков.

У цьому сенсі українці мають об’єктивні причини для радості: природні багатства нашої країни здатні задовольнити різні уподобання у відпочинку і, до того ж, мають потужний оздоровчий потенціал.

При явній непривабливості виїзного туризму в обставинах, що склалися, наші співгромадяни змушені будуть звернутися до вітчизняного ресурсу, а заодно і краще пізнати, і, будемо сподіватися, гідно оцінити те, що знаходиться поруч. А це Чорне і Азовське моря, і соляні озера, і лимани з покладами цілющих грязей, і термальні джерела, і Карпатські гори, і джерела мінеральних вод.

Позитивні наслідки коронавірусу

Ситуація, що склалася в сфері внутрішнього туризму України, показала відсутність будь-якого інтересу з боку держави до розвитку даної галузі. Як результат – доволі звичайний стан більшості оздоровниць, і явні недоліки в порівнянні навіть з недорогими закордонними аналогами в Єгипті і Туреччині, не кажучи вже про більш дорогі курорти.

Одним з наслідків став усталений стереотип щодо внутрішнього туризму, як до позбавленого адекватного сервісу, але при цьому невиправдано дорогому задоволенні. У підсумку, багато українців приходять до висновку, що за ті ж гроші доступний куди більш комфортний відпочинок на закордонних курортах, і по суті далі особливо не аналізують місцеві пропозиції.

Але, сьогоднішній хід подій дає всім зрозуміти, що принаймні в цьому році доведеться задовольнятися тим, що маємо. Таким чином ситуація може кардинально змінитися.

“Думаю, зараз наші курортні міста почнуть розвиватися. Люди поїдуть туди. Що ж стосується цінової політики, то попит народжує пропозицію. Якщо буде пропозиція за завищеною ціною, а попиту не буде, то готельєри поступово знизять ціни і підвищать рівень сервісу до хоча б мінімальних очікувань туриста”, – розповідає Олена Г., керівник однієї з турагенцій.

“Немає сервісу – немає і повторних візитів задоволених клієнтів. Тому цей рік – час великих можливостей, але і час великих витрат. І якщо ми, не дивлячись на економічні труднощі і невизначенність, не зможемо відпочиваючому показати рівень сервісу, який можна порівняти хоча б з мінімальними європейськими нормами, можливість отримати свою стабільну частку на ринку і планомірне зростання для українських пляжних готелів може бути втрачена на довгі роки”, – доповнює її Денис Катюха, власник готелю “Адмірал” в Кирилівці.

До того ж, після закриття дороги до Криму, показуються позитивні зрушення в ситуації на українських курортах. А події 2020 року, за прогнозами експертів, слугуватимуть поштовхом для поліпшення сервісу на всіх рівнях – від самих курортів, до готелів безпосередньо.

Вже сьогодні деякі готелі на вітчизняних курортах можуть скласти гідну конкуренцію закордонному мас-маркету класу від 4* і більше. У Кирилівці, наприклад, такими є “SanRemo”, “Білуга”, “Перлина Таврії” і “Азов Шале”.

Де в Україні відпочити на морі?

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