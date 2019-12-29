Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Я не проти обміну: полонених потрібно витягувати, але не обов’язково для цього гвалтувати судову систему. Це одна з основ державності, це одна з тих цінностей, за які Устим віддав життя і за що зараз віддають свої життя наші козаки на Сході”, – написав Голоднюк.
“Втрата права на правосуддя породжує втрату віри в справедливість! Що в цих словах комусь не зрозуміло? Що не зрозуміло в простих людських бажаннях жити в демократичній і правовій державі, відчувати себе людиною і пишатися цим?” – зазначив батько загиблого героя Майдану.
На його думку, все повинно було статися по-іншому. За його словами, президент України Володимир Зеленський повинен був виступити перед народом і пояснити, що хоче зробити, “а не ховатися за спинами прокурора і суддів”.
“Потрібно було провести показовий суд і засудити злочинців, які в центрі столиці однієї з найбільших держав Європи розстріляли людей. Далі він (президент) міг використовувати своє право на помилування і вже тоді можна говорити про обмін. А те, що ми бачимо, – це скотство і знущання над пам’яттю хлопців”, – переконаний Голоднюк.
- Напередодні Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб під час Революції Гідності. Так, суд прийняв рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу було визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
- У той же вечір в Києві група активістів блокувала виїзд автозаків із Лук’янівського СІЗО, де знаходилися троє з п’яти екс-“беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані.
- П’ять колишніх співробітників “Беркута” сьогодні були доставлені на КПВВ “Майорське” в Донецькій області для обміну.