Батько вбитого під час Революції Переваги Устима Голоднюк - Володимир Голоднюк обурився, що суд відпустив для обміну полоненими 5 екс-беркутівців, підозрюваних у розстрілі активістів Майдану.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Я не проти обміну: полонених потрібно витягувати, але не обов’язково для цього гвалтувати судову систему. Це одна з основ державності, це одна з тих цінностей, за які Устим віддав життя і за що зараз віддають свої життя наші козаки на Сході”, – написав Голоднюк.

“Втрата права на правосуддя породжує втрату віри в справедливість! Що в цих словах комусь не зрозуміло? Що не зрозуміло в простих людських бажаннях жити в демократичній і правовій державі, відчувати себе людиною і пишатися цим?” – зазначив батько загиблого героя Майдану.

На його думку, все повинно було статися по-іншому. За його словами, президент України Володимир Зеленський повинен був виступити перед народом і пояснити, що хоче зробити, “а не ховатися за спинами прокурора і суддів”.

“Потрібно було провести показовий суд і засудити злочинців, які в центрі столиці однієї з найбільших держав Європи розстріляли людей. Далі він (президент) міг використовувати своє право на помилування і вже тоді можна говорити про обмін. А те, що ми бачимо, – це скотство і знущання над пам’яттю хлопців”, – переконаний Голоднюк.