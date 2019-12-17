Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Страна”.

“Так, Вова винен. Поставимо йому 4 з мінусом. Навіщо чіплятися? Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова – чесна людина, і бажання він продемонстрував. Він затримався там з Путіним на півгодини, випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Ця біомаса?” – заявив він.

На його думку, якщо людина “голодна”, то вона завжди і в усьому буде звинувачувати президента. Проте, Олександр Зеленський у будь-якому разі підтримуватиме політику сина.

“Країну довели до сказу. Щось робиться … А ось зараз пенсію хочуть підвищити. Що можуть з цим газом, намагаються домовитися, щоб було дешевше – людям, не собі! І з цією землею – МВФ дає бабки, виходу немає! Бабок немає , платити нічим. Розумна людина це розуміє. Де він неправий? З землею. 200 тисяч га. Не треба говорити! Ось тупість якась … “- додав він.