Батько Зеленського про протести під ОП: нехай ця мерзота йде воювати в АТО

Батько президента України Володимира Зеленського Олександр Семенович заявив, що українці, які протестують проти дій глави держави та Уряду, мають показувати своє невдоволення не під Верховною Радою, а в зоні ООС на Донбасі.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Страна”.

На думку Олександра Зеленського, незадоволені політикою його сина повинні йти воювати на Донбас.

“Хто це розуміє? Виходять і бе-бе-бе. Нехай ця сволота йде стріляє в АТО. Нехай ця мерзота, яка виступає, йде в АТО. Молодь ось ця біля Офісу президента, куплена. Ідіть воювати, гади, а не там стріляйте. А ви кажете: “Демократія, розведення …” Ідіть, захищайте країну, а ви смердите … “, – заявив він.

І додав: “Це я говорю. Ідіть захищайте країну … На всі питання я не можу відповісти. Я в сільському господарстві слабо розбираюся. Я не беруся судити. Я знаю тільки одне, що наміри у Вови позитивні. Хто його обманює… Він не може все знати. Він президент, він повинен дотримуватися закону, відстоювати країну, любити свою команду, знайти міністра технаря, хоча б напівтехнаря, щоб якось керувати всіма цими речами”.