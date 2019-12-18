Батько Зеленського про протести під ОП: нехай ця мерзота йде воювати в АТО

19:22 Екс-нардеп незаконно отримав понад 350 тисяч гривень компенсації за житло – САП
19:13 У Румунії зіштовхнулись потяги, 11 людей постраждали
19:09 У Греції знайшли царські гробниці з коштовностями віком понад 3 тис. років
19:00 Союз журналістів закликає Зеленського внести кримчанина Семену в списки на обмін
18:43 НАБУ і САП закликають Зеленського ветувати закон про нібито зняття депутатської недоторканності
18:29 Акцизи на пальне і спирт: нардепи підтримали зміни до Податкового кодексу
18:23 Палата представників США почала засідання у справі щодо імпічменту Трампа
18:05 ЗСУ навчать проводити бій в умовах міста
18:02 Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття
Ексклюзив
17:40 До Верховної Ради сьогодні прийшов Святий Миколай
17:38 Парламентську асамблею НАТО очолив угорський дипломат
17:34 Меркель проти санкцій за «Північний потік – 2»
16:47 У Instagram з’явилася функція публікації декількох фото в одній Stories
16:16 Половина українців вірять у Святого Миколая
16:05 Збитків на 40 тис. грн: Футбольні фанати розгромили вагон поїзда «Ніжин – Київ»
16:00 Парламент розширив перелік осіб, які можуть представляти органи влади в судах
15:47 Новорічну ялинку збираються ставити майже 80% українців
15:39 Справа Шеремета: адвокат Юлії Кузьменко оскаржив її арешт
15:25 43% українців назвали Новий рік улюбленим зимовим святом
15:24 На митниці починають тестову експлуатацію стаціонарних сканерів, – Нефьодов
15:01 У Києві знову зафіксували температурний рекорд
15:00 Справа Шеремета: суддя Вовк заарештував Кузьменко, аби приховати відсутність доказів
14:36 Уряд посилив відповідальність за неправдиві мінування
14:34 У Росії прокоментували санкції США проти «Північного потоку – 2»
14:28 У Мінську стартувала робота ТКГ після «нормандського саміту»
14:25 Скільки коштує утримання нардепів: затверджено кошторис Ради на 2019 рік
14:17 «Слуга народу» Вікторія Вагнєр хоче взяти на поруки Яну Дугарь
14:11 Україна і Північна Македонія затвердили введення безвізу

Батько Зеленського про протести під ОП: нехай ця мерзота йде воювати в АТО

Батько президента України Володимира Зеленського Олександр Семенович заявив, що українці, які протестують проти дій глави держави та Уряду, мають показувати своє невдоволення не під Верховною Радою, а в зоні ООС на Донбасі.

Середа, 18 грудня 2019, 01:32

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Страна”.

На думку Олександра Зеленського, незадоволені політикою його сина повинні йти воювати на Донбас.

“Хто це розуміє? Виходять і бе-бе-бе. Нехай ця сволота йде стріляє в АТО. Нехай ця мерзота, яка виступає, йде в АТО. Молодь ось ця біля Офісу президента, куплена. Ідіть воювати, гади, а не там стріляйте. А ви кажете: “Демократія, розведення …” Ідіть, захищайте країну, а ви смердите … “, – заявив він.

І додав: “Це я говорю. Ідіть захищайте країну … На всі питання я не можу відповісти. Я в сільському господарстві слабо розбираюся. Я не беруся судити. Я знаю тільки одне, що наміри у Вови позитивні. Хто його обманює… Він не може все знати. Він президент, він повинен дотримуватися закону, відстоювати країну, любити свою команду, знайти міністра технаря, хоча б напівтехнаря, щоб якось керувати всіма цими речами”.

Раніше батько президента Володимира Зеленського Олександр Семенович заявив, що розчарування президентом є лише в   “у тупих”, назвавши цих людей “біомасою”.

Теги: акция протеста, Володимир Зеленський, отец Зеленского

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!