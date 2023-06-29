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«Отямтеся, у нас повномасштабна війна!» – військовий Олег Симороз розкритикував закупівлю конструкторів Дніпровською РДА на 1 млн грн

Український військовий Олег Симороз прокоментував чергові закупівлі Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в Києві на майже один мільйон гривень. Цього разу кошти виділили з метою придбання конструкторів для "гри та навчання в укриттях під час повітряних тривог". Симороз нагадав посадовцям, що Київ понівечено російськими ракетами, і продовжується повномасштабна війна з РФ.

П’ятниця, 30 червня 2023, 01:08
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Джерело: Олег Симороз/Facebook

Управління освіти Дніпровської РДА замовило конструктори для гри та навчання в укриттях під час повітряних тривог. Мовиться про 113 наборів настінного конструктора та 390 наборів розвивального математичного конструктора, витратити планували 952 864 грн.

Джерело: Prozorro

Переможець тендеру — фізична особа-підприємець Сергій Барсученко запропонував близько 901 тис. грн, договір уклали 16 травня. Згідно з інформацією Prozorro, вартість настінного конструктора становить 5590 грн за одиницю, розвиваючого математичного конструктора – 690 грн.

Олег Симороз записав відеозвернення стосовно закупівель столичних чиновників в умовах повномасштабної війни та закликав припинити “розбазарювання бюджетних коштів в такий важкий для країни час”.

Військовий вирішив навіть не торкатися стану інклюзивності зокрема в центральній частині міста, лише додав, що у столиці європейської держави “немає інклюзивності, взагалі, нема про що говорити”. Водночас нагадав про дві бригади територіальної оборони, яким досі не вистачає звичайних дронів та антидронових рушниць.

“Отямтеся! Повномасштабна війна, у нас дуже сильний ворог, а ви купуєте конструктори, барабани для укриттів.. Ви що, к*нчені? Припиніть це робити”, – наголосив він.

Він закликав правоохоронні органи та осіб, від котрих залежить призначення таких держслужбовців “повикидати” їх з органів влади.

Симороз пояснив своє емоційне звернення тим, що він щотижня публікує такі неадекватні закупівлі в системі Prozorro.

“У нас розх*рачено місто, а ми конструктори купуємо”, – додав військовий.

Він також висловив сподівання, що влада зробить висновки, враховуючи обурення населення та перевіривши на що спрямовують бюджетні кошти посадовці.

Зауважимо, це вже не перша схожа закупівля Дніпровської РДА. Так, окрім барабанів на майже 1 млн гривень, які планувала закупити районна державна адміністрація Дніпровського району Києва, раніше вони вже закупили молоточки до барабанів на 646 тисяч гривень в одного й того ж продавця.

Одначе, через суспільний резонанс та обурення щодо цього рішення, Дніпровська РДА вирішила достроково розірвати угоду на закупівлю музичних інструментів.

Проте, у Дніпровському районі Києва для одного з укриттів ще у листопаді 2022 року придбали два комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях, вартість яких становить 1 450 000 гривень.

Тоді як у 2023 році Дніпровська районна адміністрація Києва закупила для закладів освіти комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях на загальну суму  1 583 496 гривень.

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Теги: військовий, Дніпровська РДА, закупівлі, конструктори для укриттів, Олег Симороз, ProZorro

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