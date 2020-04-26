Минулого тижня президент США Дональд Трамп представив план виходу країни із загальнонаціонального карантину, введеного через пандемію коронавірусу COVID-19. Він відзначав, що багато штатів можуть розпочати повернення до нормального життя вже до 1 травня.

Журналісти американського телеканалу CNN зібрали останні відомості про те, коли штати США планують знімати обмеження.

У публікації наголошується, що карантинні заходи торкнулися понад 97 % населення США. Понад 50 тисяч американців, які заразилися коронавірусом, померли.

Проте, Трамп заявив, що країна “готова до відкриття”, і припинення всього суспільного життя на національному рівні не може бути довгостроковим рішенням. Він наголосив, що “Америку потрібно відкрити знову”.

Рішення щодо термінів зняття обмежень повинна приймати влада кожного штату, орієнтуючись на поточну ситуацію і поради фахівців зі сфери охорони здоров’я.

Як зазначає CNN, наразі плани у влади американських штатів наступні:

Алабама

Губернатор Кей Айві заявила, що існуючі карантинні обмеження будуть діяти до 30 квітня.

Вона висловила думку, що перезапускати економіку “потрібно відповідально”. “Підняти та запустити нашу економіку не так просто, як клацнути вимикачем”, – зазначила Айві.

За її словами, в штаті слід розширити тестування на коронавірус, перш ніж відновити нормальну економічну діяльність.

Аляска

Губернатор штату Майк Данліві дозволив ресторанам і бізнесу в сфері послуг відкритися 24 квітня, але з дотриманням обмежень. Так, перукарні можуть приймати клієнтів тільки за попереднім замовленням. Ресторани повинні дотримуватися відстань між столиками (а їх заповненість не повинна перевищувати 25 %).

Місто Анкоридж введе зазначені ослаблення карантину з 27 квітня.

Відновлення планових операцій в штаті планується після 4 травня.

Арізона

Губернатор штату Даг Дьюсі повідомив, що карантинні обмеження (в рамках яких жителі повинні залишатися вдома) діятимуть до 30 квітня. З 1 травня можливі деякі послаблення.

Арканзас

За словами місцевого губернатора Аси Хатчінсона, деякі підприємства в штаті планується відкрити протягом наступних кількох тижнів.

Якщо все пройде успішно, соціальне дистанціювання буде дотримуватися, а кількість заражень коронавірусом не зростатиме, планується відкрити ще більше підприємств з 4 травня.

Каліфорнія

Губернатор штату Гевін Ньюсом ввів карантинні заходи 19 березня без зазначення строку їх закінчення. Першим етапом повернення до нормального життя в Каліфорнії стане дозвіл на проведення планових хірургічних операцій (наприклад, на серці або з видалення ракових пухлин). Це поки не стосується косметичних операцій.

При цьому влада штату наразі не збирається дозволяти масові заходи, включаючи протести.

Колорадо

Губернатор штату Джаред Поліс повідомив, що наказ залишатися вдома з 27 квітня буде замінений на фазу “вдома безпечніше”. Жителям як і раніше наполегливо рекомендують залишатися вдома (особливо це стосується людей похилого віку).

Починаючи з 27 квітня, роздрібні підприємства з сервісом доставки можуть відновити свою роботу. Також можуть поновитися деякі медичні процедури.

Такі сервіси, як персональні тренування або стрижка собак, зможуть працювати з дотриманням соціального дистанціювання.

Коннектикут

Губернатор штату Нед Ламонт продовжив обмеження до 20 травня. При цьому він виступив за проведення додаткового тестування на коронавірус, щоб штат міг повернутися до нормального життя наприкінці травня.

Коннектикут координуватиме заходи із відновлення економіки зі штатами Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Пенсільванія, Делавер, Род-Айленд і Массачусетс.

Делавер

Влада штату видала постанову про загальне дотримання карантинних обмежень (зокрема, перебування вдома), що діятиме до 15 травня або доти, доки “загроза громадському здоров’ю не буде усунута”.

Але навіть після зняття заборон такі заходи, як соціальне дистанціювання, миття рук, носіння захисної маски в громадських місцях, обмеження на збори, а також ізоляція вразливих груп населення, продовжать діяти.

Округ Колумбія

Мер округу Мюрієл Баузер продовжила обмеження до 15 травня. При цьому політик наголосила, що, якщо знадобиться, карантинні заходи будуть продовжені і після цієї дати.

Флорида

У цьому штаті обмеження поки що діють до 30 квітня. Водночас в місті Джексонвілл знову відкрилися пляжі і парки, які були закриті на тлі пандемії коронавірусу.

Архіпелаг Флорида-Кіс (ланцюг тропічних островів) не відкриватимуть для відвідувачів як мінімум до червня.

Джорджія

Губернатор штату Брайан Кемп почав послаблювати обмеження 24 квітня.

Там змогли відкритися з дотриманням певних заходів безпеки тренажерні зали, фітнес-центри, кегельбани, студії боді-арту, перукарні і манікюрні салони, косметологи і масажисти. Театри та ресторани зможуть відкритися 27 квітня.

Вони повинні дотримуватися соціального дистанціювання і скринінгу співробітників на наявність захворювань.

Бари та нічні клуби в штаті поки закриті.

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Гаваї

Жителі цього штату повинні дотримуватись обмежень як мінімум до 30 квітня.

Влада міста Гонолулу продовжила карантинні заходи до 31 травня.

Айдахо

Губернатор штату Бред Літтл видав “Наказ про самоізоляцію”, термін дії якого закінчується 30 квітня. Ще не відомо, чи буде він продовжений.

При цьому деяким підприємствам було дозволено відновити надання послуг.

Іллінойс

Губернатор штату Джей Роберт Пріцкер оголосив про намір продовжити дію обмежень до 30 травня.

“Наступного тижня я маю намір підписати продовження заходів з деякими змінами до суботи, 30 травня”, – заявив він.

Зараз у штаті проводять тестування на коронавірус і відстежують ланцюжки контактів хворих.

Індіана

У зазначеному штаті обмеження поки що діють до 1 травня. При цьому місцева влада вивчає можливості для перезапуску секторів економіки.

Айова

Губернатор штату Кім Рейнольдс не видавала наказу про необхідність дотримуватися жорстких обмежень, залишаючись вдома. 17 березня вона оголосила надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров’я і розпорядилася закрити всі підприємства некритичної інфраструктури до 30 квітня.

Губернатор також сформувала цільову групу щодо відновлення економіки штату Айова, в яку, серед інших, увійшли приватні підприємці. Крім того, Рейнольдс планує обговорити з чиновниками з питань освіти можливість відкриття шкіл.

Канзас

Карантинні заходи в штаті поки діють до 3 травня. При цьому губернатор Лора Келлі підписала розпорядження про ослаблення ліцензійних обмежень для працівників охорони здоров’я.

За її словами, перезапуск економіки в штаті буде відбуватися поступово, а на першому місці повинна знаходитися громадська безпека.

Кентуккі

27 квітня в штаті стартує перший етап повернення до нормального життя після карантину. Він стосуватиметься сфери охорони здоров’я (відновлення діагностики, рентгенологічних обстежень і так далі).

Луїзіана

Обмеження в зв’язку з коронавірусом у цьому штаті діють до 30 квітня. Паралельно створена цільова група, яка розробляє шляхи відновлення економіки.

Мен

Жителі штату повинні дотримуватися карантину і залишатися вдома як мінімум до 30 квітня. При цьому губернатор Джанет Міллз вирішила продовжити дію надзвичайного стану до 15 травня через поширення коронавірусу.

Меріленд

Губернатор штату Ларрі Хоган 24 квітня представив план виходу з карантину, який складається з декількох етапів. Він включає в себе збільшення кількості тестувань, дотримання правил індивідуального захисту, відстеження контактів хворих на коронавірус і збільшення потенціалу лікарень. Конкретну дату зняття обмежень він не озвучив, оскільки кількість випадків COVID-19 в штаті продовжувала зростати.

На першому етапі ослаблення карантину планується скасувати припис для жителів залишатися вдома. Також буде дозволена робота деяких невеликих підприємств, спортивні заняття на відкритому повітрі, релігійні збори з обмеженою відвідуваністю, деякі розважальні заходи, вибіркові медичні процедури.

Массачусетс

Губернатор штату Чарлі Бейкер раніше видав наказ про закриття підприємств некритичної інфраструктури до 4 травня. Наразі влада думає над планом виходу з карантину.

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Мічиган

24 квітня влада штату продовжила дію обмежувальних заходів до 15 травня. При цьому деяким підприємствам все ж дозволили відкритися.

Для жителів штату дозволили гольф і катання на моторних човнах.

Компанії, що займаються обслуговуванням газонів, ландшафтним дизайном, розведенням рослин, а також майстерні із ремонту велосипедів можуть відновити свою діяльність з дотриманням соціального дистанціювання.

Міннесота

Влада штату має намір дозволити деяким підприємствам відновити роботу з 27 квітня. Це дозволить приблизно 80 – 100 тисячам людей повернутися на свої робочі місця.

На підприємствах повинна проводитися перевірка стану здоров’я працівників, а також дотримуватися соціальне дистанціювання і заходи гігієни.

Міссісіпі

Згідно з попередніми даними, штат почне повертатися до нормального життя після 27 квітня. При цьому місцева влада має намір рекомендувати жителям з груп ризику залишатися вдома.

Штат почне послаблювати деякі обмеження для підприємств некритичної інфраструктури.

Міссурі

Карантинні обмеження тут діють до 3 травня. Влада має намір розробити план виходу з карантину спільно з медиками, чиновниками зі сфери охорони здоров’я та підприємцями.

Монтана

Губернатор штату Стів Буллок оголосив про поступове і поетапне зняття обмежень (з 26 квітня для фізичних осіб і з 27 квітня для бізнесу).

Підприємства роздрібної торгівлі зможуть відновити роботу 27 квітня або після цієї дати, якщо будуть дотримуватися вимог дистанціювання.

Ресторани і бари зможуть почати надавати деякі послуги з 4 травня.

Заклади, де неможливо дотримуватися соціальної дистанції (наприклад, кінотеатри, спортивні зали) залишаться закритими. Також залишається в силі заборона на подорожі.

Небраска

Всі перукарні, тату-салони і стрип-клуби в штаті закриті до 30 квітня. А групові види спорту скасовані до 31 травня.

Небраска є одним зі штатів, де не видавався наказ із вимогою залишатися на карантині вдома. У штаті дотримуються низки правил: це, зокрема, соціальне дистанціювання на роботі, відвідування магазинів поодинці і лише раз на тиждень, допомога людям похилого віку і заняття спортом у домашніх умовах.

Невада

Місцева влада заявила, що штат “явно не готовий до зняття обмежень”. Термін дії розпорядження про карантинні заходи тут закінчується 30 квітня.

Нью-Гемпшир

Жителі штату повинні дотримуватися карантинних заходів до 4 травня. Під заборону, зокрема, потрапили публічні збори і діяльність підприємств некритичної інфраструктури.

Нью-Джерсі

Губернатор штату Філ Мерфі 21 березня видав розпорядження про дотримання обмежень, в якому не вказана конкретна дата виходу з карантину.

Нью-Джерсі координуватиме заходи із відновлення економіки зі штатами Нью-Йорк, Коннектикут, Пенсільванія, Делавер, Род-Айленд і Массачусетс.

Нью-Мексико

Влада штату раніше продовжила дію надзвичайного стану до 30 квітня.

Нью-Йорк

Губернатор Ендрю Куомо раніше видав розпорядження “Штат Нью-Йорк на паузі”, яке набуло чинності 22 березня. Згідно з документом, підприємства некритичної інфраструктури залишатимуться закритими до 15 травня. При цьому не відомо, чи зможуть вони відновити роботу після цієї дати.

Північна Кароліна

Тут наказ влади про перебування вдома на карантині діє до 8 травня.

Якщо кількість випадків зараження коронавірусом продовжить знижуватися, повернення штату до нормального життя відбуватиметься в три етапи: 1) деяким компанія дозволять відкритися, а рекомендація залишатися вдома продовжить діяти; 2) будуть дозволені з певними обмеженнями релігійні збори, робота ресторанів і барів; залишатися вдома буде рекомендовано вразливим групам населення; 3) будуть дозволені збори і діяльність підприємств; обмеження для вразливих груп жителів послаблять.

Північна Дакота

Це один зі штатів, влада якого не видавала наказ про жорсткі карантинні обмеження з перебуванням вдома. Були закриті школи, ресторани, фітнес-центри, кінотеатри.

Очікується, що деякі підприємства зможуть відновити роботу 1 травня.

Огайо

Тут обмеження діють до 1 травня. З цієї дати розпочнеться перший етап виходу з карантину. Про деталі місцева влада обіцяє повідомити пізніше.

Оклахома

З п’ятниці, 24 квітня, тут почали відкриватися деякі підприємства. Ресторани, кінотеатри, спортивні зали будуть знову відкриті наступного тижня, за умови дотримання суворих правил соціального дистанціювання і гігієни. Бари, однак, все ще будуть закриті.

Орегон

Губернатор штату Кейт Браун раніше видала розпорядження, що рекомендує жителям залишатися вдома. Воно діятиме “доти, доки губернатор не припинить його дію”.

Браун уточнила, що не ослабить обмеження, поки не побачить зниження темпів поширення коронавірусу, достатньої кількості засобів індивідуального захисту, нарощування потенціалу лікарень, збільшення кількості тестувань і так далі.

Пенсільванія

Місцева влада планує з 8 травня почати ослаблення карантину, яке буде відбуватися в кілька етапів. До 30 квітня в штаті діє наказ про перебування вдома.

Род-Айленд

Заходи карантину тут діють до 8 травня. Після цього планується відкрити парки і пляжі – “поетапно, повільно, з новими обмеженнями”.

Південна Кароліна

20 квітня влада штату дозволила відкрити деякі магазини роздрібної торгівлі (в тому числі ті, що продають меблі, книги, квіти, одяг і аксесуари), а також універмаги, магазини спортивних товарів і блошині ринки.

Пляжі було дозволено відкрити на розсуд місцевої влади з 21 квітня.

Надзвичайний стан в штаті діє до 27 квітня.

Південна Дакота

Влада штату не видавала наказу про жорсткі карантинні обмеження і необхідність залишатися вдома.

Теннессі

За словами губернатора штату Білла Лі, з понеділка буде дозволено відкривати ресторани, а наступної середи – торгові точки. Деякі парки все ще будуть закриті.

Техас

Губернатор штату Грег Ебботт раніше видав розпорядження, щоб техасці залишалися вдома до 30 квітня. Вихід з карантину відбуватиметься поетапно. Як наголосив Ебботт, 1 травня зможуть відкритися “не всі підприємства відразу”. На його думку, передчасне відкриття приватного бізнесу може призвести до нових спалахів коронавірусу.

Юта

У штаті до 1 травня діє директива “Залишайся в безпеці, залишайся вдома”. Людей закликали якомога довше залишатися вдома і перебувати на відстані 6 футів (близько 1,8 м) від інших. Школи в штаті зачинені.

Вермонт

Наказ залишатися вдома тут діє до 15 травня. З 20 квітня було дозволено відновити роботу підприємствам у сфері будівництва, управління нерухомістю. Також змогли повернутися на робочі місця муніципальні службовці з дотриманням заходів соціального дистанціювання.

Очікується, що з 1 травня відновлять роботу фермерські ринки (з дотриманням суворих правил дистанціювання).

Вірджинія

Жителі штату повинні залишатися вдома до 10 червня. “Ми переживаємо кризу суспільної охорони здоров’я, і нам потрібно, щоб всі ставилися до цього серйозно і діяли відповідально. Наше послання до жителів штату очевидне: залишайтеся вдома”, – наголосив губернатор штату Ральф Нортем.

Вашингтон

У цьому штаті обмеження діють до 4 травня. Перш ніж скасовувати карантин, місцева влада має намір істотно розширити тестування на коронавірус.

Західна Вірджинія

Губернатор штату Джим Джастіс видав розпорядження про дотримання карантину і перебування вдома “до подальшого повідомлення”. За його словами, зараз ще не час послаблювати заходи соціального дистанціювання, оскільки коронавірус ще поширюється.

Вісконсін

Карантинні обмеження в цьому штаті діють до 26 травня. При цьому введені деякі послаблення для бізнесу. У Вісконсині дозволили відкривати поля для гольфу.

Вайомінг

Це один зі штатів, де не видавався наказ про жорсткі обмеження і необхідність залишатися вдома.