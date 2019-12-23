31 січня 2020 року у Києві пройде конференція на тему - "Просування продукту в сучасній і традиційній роздрібних мережах".

В рамках події: 300 + ТОП менеджерів, 9+5 годин виключної практики, в 2-х паралельних залах “MODERN RETAIL” і “TRADITIONAL RETAIL” , 14 спікерів-практиків

В програмі події BIG TRADE-MARKETING SHOW 2020 від B2B Медіа-групи TradeMasterGroup: директор Consumer Panel & Services, GfK Ukraine Марина Забарило розповість про драйвери успіху категорій і рітейлу (на прикладі FMCG ринку): основні купівельні тренди в 2019 році; потенціал різних категорій і його використання в різних форматах, що змінилося в 2019; чим відрізняються і перетинаються цільова аудиторія різних мереж, наскільки вони лояльні до місця покупки, що для них важливо при виборі формату; що дозволить визначити найбільш ефективне місце продажів для різних категорій і вибудувати стосунки із потрібною цільовою аудиторією.

У доповіді на тему “Зміна купівельних уподобань/РЕАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ УКРАЇНСЬКОГО ПОКУПЦЯ” Account Director Kantar в Україні Марини Костроміної йтиметься про те, як змінилася поведінка покупців, на які джерела інформації вони стали більше звертати уваги і довіряти, як змінився вибір продуктів і на що вони готові витрачати більше грошей.

Експерт по запуску та управлінню продажами українських брендів на території ЄС. Продюсер всеукраїнської конференції Big Trade-Marketing Show Тетяна Скоробогатова представить кращі кейси з NEW YORK RETAIL WEEK 2020.

Зал MODERN RETAIL розпочне роботу з теми “Що необхідно врахувати, приймаючи рішення про участь у програмі лояльності мережевій роздрібній торгівлі”. Спікер детально розповість на які пункти програми лояльності слід звернути увагу, щоб вона була вигідна не тільки рітейлеру, а й постачальнику. А також розповість про типи програм лояльності, та приведе успішні приклади, які реалізуються в Європі.

Наступна тема “Будуємо правильно знижкові акції”. Ця тема завжди була актуальна, так, як на неї витрачаються основні бюджети постачальників але, на жаль, не завжди успішно з точки зору вигоди. Тому рітейлер розкаже за яких умов знижкові акції будуть вигідні як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. Які знижки працюють найкраще, фінансово вигідніші. Як треба знижку презентувати, і кому її презентувати.

Завдяки доповіді на тему: “Візуальний супровід продукту в сучасній роздрібній мережі” учасники дізнаються, які категорії зараз варто розвивати, що краще стимулює стійкі і керовані продажі в рітейлі. І як найкраще вибудовувати відносини з покупцем.

Керівник відділу трейд-маркетингу компанії KIDDISVIT, Олександр Коваленко розкриє тему: “Збільшення продажу через роботу консультантів”. Ви дізнаєтеся – як підбирати консультантів, які їм ставити цілі, як контролювати, мотивувати і збільшувати продажі.

Не менш важлива тема “Розвиток продажів через інтернет магазини рітейлерів”. Всі розуміють – що це не відворотне майбутнє, питання кому зараз треба цей вид продажів розвивати, а кому ні, тому що рано. Ви дізнаєтеся з якими бюджетами треба цим займатися, яка команда повинна при тому бути.

Зал TRADITIONAL RETAIL відкриють Олена Самойленко, директор по продукту компанії Море Пива і Hop hey та Христина Кармазіна, керівник департаменту розвитку ecommerce продуктів Приватбанк з темою: “Інновації в Рітейл: оплата посмішкою в мережі HOP HEY”.

Наступна тема: “Мотивація торгової команди”. Ви дізнаєтеся, як дійсно треба формувати мотивацію так, щоб вона була стійкою і приносила додатковий прибуток. Як формувати трейд-маркетинговий бюджет для дистрибутора, і скільки з нього повинно йти на мотивацію.

“Аналіз продажів в традиційний роздрібній мережі”. Ви дізнаєтесь, як за допомогою спеціальних додатків можна поліпшити аналіз, контроль і прийняття рішень.

Лідер команди Trade Marketing, Компанії Май Україна, Андрій Морозов розкаже про мотивацію традиційної роздрібної мережі з оптимальним бюджетом. У цій доповіді йтиметься про акції, які найбільш ефективні, для одних постачальників, і не ефективні для інших.

Завершальною буде тема: “Все що потрібно знати трейд-маркетологам про ЗАКОН “ПРО РЕКЛАМУ” України”. У цій доповіді ви почуєте основні закони, правила, які регулюють ті активності, які ви проводите в сучасній і традиційній роздробній мережі.

На конференції ви отримаєте високу концентрацію практичних знань, адже кожен доповідач представить свій виступ не у вигляді презентації, а в форматі міні-тренінгу. Кожна тема супроводжується завданням, які ви зможете виконувати протягом всієї конференції.

Весь контент несе виключно практичну цінність, тому філософських міркувань ви точно не почуєте.

Вперше відбудеться Всеукраїнський MERCHANDISING BATTLE

Участь в Battle приймають тільки ті мерчандайзингові або рекламні агентства, які працюють з викладенням і просуванням товарів в сучасній роздрібній торгівлі.

Торгова марка, яку надає продукт мерчандайзинговому агенству вибирається самим агентством.

В рамках Події будуть створюватися візуальні конструкції, які будуть оцінюватися учасниками конференції в 3-х номінаціях:

“Краще відображення заданої концепції”,

“Сама неймовірна конструкція”,

“Притягує до взаємодії”.

Вступаючи в новий рік, заплануйте вже в цьому місяці кращі місця для Вашої участі в BIG TRADE-MARKETING SHOW!

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