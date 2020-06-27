Про це повідомляє американська газета Wall Street Journal.
У Норвегії в рамках ослаблення карантину дозволили роботу тренажерних залів. Таке рішення було прийнято місцевою владою в зв’язку з тим, що політики вирішили, що користь від занять переважує побоювання з приводу можливих спалахів COVID-19.
Цього тижня було опубліковано дослідження, проведене на вимогу норвезького уряду вченими з Університету Осло та інших дослідницьких установ. Дослідження проводилося протягом двох тижнів в травні. Випадковим чином було відібрано 3764 осіб у віці від 18 до 64 років з Осло. З яких 1896 осіб попросили займатися в тренажерних залах, а 1868 — не робити цього.
У групі, що займалася в тренажерному залі, 81,8% відвідували його хоча б один раз, 38,5% відвідували шість або більше разів. Піддослідні мали дотримуватися правил гігієни та перебувати в двох метрах від інших людей під час інтенсивного тренування. Їм не дозволяли користуватися душем в спортивних залах. Масочного режиму не було.
Всі учасники дослідження були протестовані на COVID-19, тільки у одного з них було позитивний результат. Він, як було встановлено, заразився на роботі.
Професор Майкл Бреттауер, один з авторів дослідження, заявив, що очікував, що кількість хворих буде вище, оскільки під час проведення дослідження кількість пацієнтів з COVID-19 в Осло зросла з 3,5 на100 тисяч населення до 11,7.
“Результати дослідження можна застосувавати до інших регіонів світу, як США або у Велика Британія”,— вважає професор.
Бреттауер наголосив, що важливу роль відіграє саме дотримання правил гігієни та соціальної дистанції. До теперішнього часу не було жодного великого спалаху захворювання, що був пов’язаний з тренажерними залами, басейнами та іншими спортивними об’єктами, де строго дотримувалися правил.
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