У Малині Житомирської області зафіксували спалах коронавірусу, там виявили вже вісім випадків захворювання.

Про це на брифінгу в середу розповів голова обласної адміністрації Віталій Бунечко.

“Ми зараз маємо ситуацію, що це вже не люди, які привезли цю біду до нас в Україну з-за кордону, а це контактні особи, які контактували з хворими, які контактували з тими, хто приїхав з-за кордону. Мене найбільше вразив факт, коли в Малині зібралася компанія відсвяткувати приїзд свого товариша з-за кордону і зараз ми маємо спалах – 8 випадків в Малині”, – сказав він.

Подібна ситуація сталася і в Бердичівському районі Житомирської області, розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.

“В одній родині син свідомо контактував з людиною, яка приїхала з-за кордону, і зараз захворіла його мати, вона у важкому стані”, – зазначив він.

У зв’язку з цим влада Житомирщини розглядає можливість повної ізоляції Малина і Бердичева з абсолютним обмеженням в’їздів-виїздів у ці міста.