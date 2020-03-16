Скасування ЄСВ та відтермінування штрафів: як Рада хоче допомогти бізнесу та населенню під час карантину

Про це повідомили в інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України.
Так о 8:00 годин у вівторок, 17 березня, відбудеться позачергове засідання парламенту. Одним з питань повісті дня буде отриманий за поданням парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики законопроект №3220 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19) “.
На засіданні комітету нардепи зазначили, що “коронавірус вніс великі корективи в економічні плани підприємців”. Тому нардепами було запропоновано з 1 березня по 30 квітня ввести ряд змін, які допоможуть бізнесу, а саме:
- звільнити від ЄСВ всі ФОПи та тих, хто займається незалежною професійною діяльністю;
- тимчасово скасувати штрафи та пеню за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ;
- скасувати податок на комерційну нерухомість та землю;
- звільнити бізнес від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства з 1 березня по 31 травня. Ця норма не буде стосуватися порушень у сплаті ПДВ, акцизів та ренти;
- на 3 місяці відтермінувати обов’язкове введення РРО для всіх категорій “спрощенців”;
- запровадити тимчасовий мораторій на нові документальні та фактичні податкові перевірки та продовження початих.
Крім того, передбачено кілька пільг для громадян:
- звільнення від штрафів та пені за прострочення виплат за споживчими кредитами з 1 березня по 30 квітня;
- допомога для тих, хто захворів на коронавірус, чи має перебувати на самоізоляції (без уточнень).
Голова комітету Данило Гетманцев висловив надію, що “такі норми дійсно дозволять зменшити збитки через карантин”.
Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.
Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавируса в світі.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.