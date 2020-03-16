Скасування ЄСВ та відтермінування штрафів: як Рада хоче допомогти бізнесу та населенню під час карантину

Верховна Рада може хоче зробити ряд податкових кроків, щоб допомогти бізнесу та населенню в період карантину через коронавірус COVID-19.

Про це повідомили в інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України.

Так о 8:00 годин у вівторок, 17 березня, відбудеться позачергове засідання парламенту. Одним з питань повісті дня буде отриманий за поданням парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики законопроект №3220 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19) “.

На засіданні комітету нардепи зазначили, що “коронавірус вніс великі корективи в економічні плани підприємців”. Тому нардепами було запропоновано з 1 березня по 30 квітня ввести ряд змін, які допоможуть бізнесу, а саме:

звільнити від ЄСВ всі ФОПи та тих, хто займається незалежною професійною діяльністю;

тимчасово скасувати штрафи та пеню за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ;

скасувати податок на комерційну нерухомість та землю;

звільнити бізнес від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства з 1 березня по 31 травня. Ця норма не буде стосуватися порушень у сплаті ПДВ, акцизів та ренти;

на 3 місяці відтермінувати обов’язкове введення РРО для всіх категорій “спрощенців”;

запровадити тимчасовий мораторій на нові документальні та фактичні податкові перевірки та продовження початих.

Крім того, передбачено кілька пільг для громадян:

звільнення від штрафів та пені за прострочення виплат за споживчими кредитами з 1 березня по 30 квітня;

допомога для тих, хто захворів на коронавірус, чи має перебувати на самоізоляції (без уточнень).

Голова комітету Данило Гетманцев висловив надію, що “такі норми дійсно дозволять зменшити збитки через карантин”.