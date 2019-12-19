У партії "Голос" побоюються, що після ухвалення суперечливого законопроєкту про остаточне скасування депутатської недоторканності справи НАБУ проти нардепів можуть опинитися під загрозою знищення.

Про це йдеться в статті #Букв “Локшини вам на вуха або Як депутати з себе недоторканність “зняли”.

Згідно з ухваленим депутатами законопроєктом № 2237, кримінальні провадження проти народних обранців тепер зможе відкривати лише генеральний прокурор.

Водночас стаття 482 Кримінального кодексу була доповнена 2 абзацами, які фактично унеможливлюють арешт майна депутата без його відома.

Як зазначила з цього приводу нардеп від “Голосу” Олександра Устінова, нові норми ставлять під загрозу справи Національного антикорупційного бюро проти нардепів.

“Усі матеріали, які були зібрані до цього НАБУ, можна буде оскаржити адвокатам, щоб вони не використовувалися в суді як докази. Тому що вони були зібрані з порушенням процедури – тому що справа врешті-решт проти депутата, а генеральний прокурор на це дозволу не давав. Це створить правову колізію, в результаті якої довести корупцію буде неможливо. Тому ми і просили прописати всі органи, які повинні це розслідувати – НАБУ, ДБР, САП і ГПУ”, – зазначила Устінова.

Вона нагадала, що тепер нардепу повинні повідомляти, що на його майно буде накладено арешт.

“Ви уявляєте собі притомну людину, якій кажуть, що завтра до тебе прийдуть арештовувати майно, і вона за ніч це майно на когось не перепише. Або якщо не перепише, то може поїхати за кордон і звідти написати, що в неї серцевий напад. І якщо депутат не з’явився до суду з поважних причин, його майно не можна арештувати. Що тепер робитимуть депутати – лягатимуть у Феофанію і їхатимуть за кордон”, – наголосила Устінова.

За словами політика, зараз вона вже не розуміє, що гірше — стара депутатська недоторканність або законопроєкт № 2237.

“Раніше могли розслідувати діяльність депутатів і впиралися в рішення Ради, але ми бачили всі деталі справи – по тому ж Розенблату або Оніщенку, або Мосійчуку. Тепер таких справ може не бути, бо ти маєш піти до генпрокурора та отримати дозвіл”, – заявила Устінова.