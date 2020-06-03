У травні 2020 року план надходжень до бюджету від акцизного податку перевиконано на 1,1 млрд грн, або на 21,4%, в основному за рахунок надходжень податку з тютюнових виробів.

Про це повідомляє агентство “РБК-Україна”.

Виконати план вдалося вперше за останні 8 місяців – з жовтня минулого року, коли було прийнято поправку №8 до проєкту закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” № 1049, більше відомий як “маржа Холодова”.

Скандал навколо законопроєкту почався в жовтні 2019 року, коли на засіданні фінкомітету Ради в законопроєкт №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів була прийнята поправка, яка абсолютно не стосується теми законопроєкту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, які здійснюють продаж сигарет.

Як вдалося з’ясувати журналістам, поправка була прийнята в інтересах заступник голови цього парламентського комітету Андрія Холодова, який опосередковано контролює велику мережу роздрібного продажу сигарет. У грудні 2019 року НАБУ відкрило провадження щодо Холодова за підозрою в перевищенні посадових повноважень.

Прийняття “маржі Холодова” привело до повномасштабної кризи на ринку тютюнових виробів у листопаді-грудні 2019 року.

Так, компанія “Бритіш Амерікан Тобакко Україна” в листопаді 2019 була змушена зупинити виробництво на фабриці в Прилуках. Інший великий виробник “Джі Ті Ай Україна” відкликав акцизні марки на 350 млн грн. А в компанії “Філіп Морріс Україна” заявили, що змушені скоротити виробництво цигарок на третину через поправки.

Загальні втрати держбюджету від “маржі Холодова” у листопаді-грудня 2019 оцінюються в 2,5 млрд грн. 19 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський ветував документ.

Але тепер 1 червня Андрій Холодов ініціював створення у Верховній Раді ТСК для розслідування ухилення від сплати податків на тютюновому ринку.