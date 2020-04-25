Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який незабаром може стати віце-прем'єр-міністром України, розповів, чим має намір зайнятися в разі призначення на посаду.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

За словами Саакашвілі, в сфері державного регулювання в Україні “куди не подивитеся — дебілізм дебілізмом керує”. У зв’язку з цим Саакашвілі заявив, що, в разі його призначення на пост віце-прем’єр-міністра України, “скасує 80%” державного регулювання у всіх можливих сферах.

“Коли вони мені всі кажуть: “Де твоя програма?”… Так у мене конкретна програма — зрізати 80% регуляції, скасувати одразу. І як раз ця конкретна програма їх лякає”, — заявив Саакашвілі.

Також політик відповів своїм опонентам на критику, пов’язану з деструктивністю його пропозицій.

“Конкретна [програма]! Ні, це не деструктив. Це найбільший конструктив, тому що деструктив — це те, що ви робили останні 30 років, ще більше регуляції додаючи. […] Скасовувати це потрібно в Україні. Україна треба руйнувати стару системи і тоді це буде конструктивною дією”, — додав він.