Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
За словами Саакашвілі, в сфері державного регулювання в Україні “куди не подивитеся — дебілізм дебілізмом керує”. У зв’язку з цим Саакашвілі заявив, що, в разі його призначення на пост віце-прем’єр-міністра України, “скасує 80%” державного регулювання у всіх можливих сферах.
“Коли вони мені всі кажуть: “Де твоя програма?”… Так у мене конкретна програма — зрізати 80% регуляції, скасувати одразу. І як раз ця конкретна програма їх лякає”, — заявив Саакашвілі.
Також політик відповів своїм опонентам на критику, пов’язану з деструктивністю його пропозицій.
“Конкретна [програма]! Ні, це не деструктив. Це найбільший конструктив, тому що деструктив — це те, що ви робили останні 30 років, ще більше регуляції додаючи. […] Скасовувати це потрібно в Україні. Україна треба руйнувати стару системи і тоді це буде конструктивною дією”, — додав він.
Саакашвілі розповів, чим має намір зайнятися в українському уряді.
"Скасувати 80% регуляції": Саакашвілі розповів, чим має намір зайнятися в українському уряді.+ Ще трохи про конструктив і диструктив 😅
Gepostet von Букви am Freitag, 24. April 2020
Раніше повідомлялося, що Міхеїл Сакаашвілі може стати віце-прем’єром з реформ в уряді Дениса Шмигаля. Сам Саакашвілі підтвердив пропозицію стати віце-прем’єром.
Також Саакашвілі заявив, що готовий працювати навіть помічником у будь-якого міністра або губернатора, який хоче врятувати Україну від кризи.
#Букви розповідали, чим відомий майбутній віце-прем’єр Саакашвілі.
- Прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що якщо Верховна Рада України призначить Міхеїла Саакашвілі віце-прем’єром з реформ, Грузія відкличе свого посла.
- Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія пригрозив Грузії сильними дипломатичними проблемами в разі, якщо країна відкличе свого посла з України в зв’язку зі скандалом навколо Міхеїла Саакашвілі.