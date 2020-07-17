Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Зазначається, що 17 липня набрав чинності наказ № 408 від 22 травня 2020, який удосконалює процедури видачі водійського посвідчення, а також більш детально регламентує їхнє проведення, зокрема, порядок фото – і відеофіксації під час здачі іспитів.

Відтепер при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D. Окрім того, збільшується максимально допустима перерва в навичках керування — до трьох місяців.

Підтвердити навички керування транспортом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном.

У разі відкриття декількох категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії. Іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами.

Тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику — не менше 10 хв, на дорозі — не менше 20 хв, а загалом — не більше години. Також можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП тощо).

Фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення. Результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити.

Крім того, встановлено підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів тощо). Водночас можливе виключення наявної категорії, якщо медичною довідкою вона не підтверджена.