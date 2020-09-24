Адвокат Людмила Казак, яка захищає члена координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову, у четвер вдень перестала виходити на зв'язок.

Про це виданню TUT.by повідомив адвокат Віктор Мацкевич.

”

О 13.50 Людмила завершила зустріч зі своєю колегою, з якою бачилася на вул. Комуністичній. Поспішала на судове засідання. До суду вона не приїхала. Машина, що була припаркована на Комуністичній, зачинена”, – розповів адвокат.

Також повідомляється, що чоловік Казак подав заяву про викрадення дружини до РУВС Центрального району.

І адвокат Віктор Мацкевич, і чоловік Людмили Казак вважають, що її зникнення пов’язане з професійною діяльністю.