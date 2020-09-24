Про це виданню TUT.by повідомив адвокат Віктор Мацкевич.
”
О 13.50 Людмила завершила зустріч зі своєю колегою, з якою бачилася на вул. Комуністичній. Поспішала на судове засідання. До суду вона не приїхала. Машина, що була припаркована на Комуністичній, зачинена”, – розповів адвокат.
Також повідомляється, що чоловік Казак подав заяву про викрадення дружини до РУВС Центрального району.
І адвокат Віктор Мацкевич, і чоловік Людмили Казак вважають, що її зникнення пов’язане з професійною діяльністю.
- Нагадаємо, 7 вересня Колесникову в центрі Мінська викрали невідомі. Згодом у Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну.
- Родненков та Кравцов тієї ночі дійсно виїхали за кордон, тепер вони перебувають на території України. #Букви з’ясували, що Колесникова в пункти пропуску України не прибувала.
- ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні з Україною. Потім стало відомо, що Колесникова розірвала свій паспорт і відмовилася залишати країну. Довгий час не було відомо, де саме знаходиться політикиня.
- 9 вересня стало відомо, що Колесникова в СІЗО, їй пред’явили підозру у справі про захоплення влади.
- 16 вересня Слідчий комітет Білорусі висунув звинувачення члену президії Координаційної ради Марії Колесниковій.
- 21 вересня Мінський міський суд відхилив апеляції захисту білоруських опозиціонерів Марії Колесникової та Іллі Салея.