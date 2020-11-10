Усі тендери Івано-Франківської Служби автомобільних доріг на поточний середній ремонт доріг, які цього року частково було профінансовано з Фонду боротьби з коронавірусои COVID-19, виграло ТОВ "ПБС" (його пов'язують із оточенням олігарха Ігоря Коломойського).

Про це сказано в розслідуванні на сайті проєкту “Наші гроші”.

Йдеться про чотири тендери, розіграні в 2020 році, а також два тендери, розіграні в 2017 і в 2019 роках, щодо яких цього року здійснювалося дофінансування виконання робіт.

На тендери сукупною вартістю 3,58 млрд гривень із COVID-фонду виділили чверть необхідної суми – 916 млн гривень. Як наголошується в публікації, саме цю суму отримало ТОВ “ПБС”.

На тендерах 2020 року конкурентами компанії “ПБС” були тільки представники Національної асоціації дорожників України. У трьох випадках це ТОВ “Автомагістраль-Південь” (з “орбіти” бізнесмена Олександра Бойка), а в четвертому – ТОВ “Ростдорстрой” (з оточення Геннадія Труханова).

Як зазначається в матеріалі, представники асоціації дорожників “торгувалися з конкурентом неохоче”: так, середня знижка “ПБС” на всіх чотирьох тендерах по відношенню до очікуваної вартості закупівлі склала менше 4%.

Два попередні тендери ТОВ “ПБС” розіграло з компаніями з “орбіти” бізнесмена Араїка Амірханяна (“Полтавабудцентр” і “Будівельна компанія “Дорлідер”). Знижка компанії “ПБС” також була несуттєвою – 5,5%.

ТОВ “ПБС” заснувала в березні 2004 року в Івано-Франківську Іванна Непік. Статутний капітал компанії становить 6,02 млн гривень. Іванна Непік раніше працювала на курорті “Буковель” Ігоря Коломойського. У той час директором “Буковеля” був Олександр Шевченко (25 жовтня брав участь у виборах депутатів до Івано-Франківської облради від партії “За майбутнє” бізнес-партнера Коломойського – Ігоря Палиці).

У розслідуванні відзначається, що Олександр Шевченко регулярно публікує на своїй сторінці в Facebook пости з фотографіями дорожніх підрядів “ПБС”. У цих повідомленнях він інформує, де його “команда почала роботу”, а також дякує платникам податків “за відновлення інфраструктури України”.

Станом на початок листопада компанія “ПБС” йде другою в рейтингу підрядників “Укравтодору” по тендерам, що проводяться в 2020 році за новими правилами (згідно з якими обмежується конкуренція на торгах на користь членів Національної асоціації дорожників України і найбільших фірм).