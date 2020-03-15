Його запропонувала провести міланська вулична група Fanfaroma, інформує ANSA.
Музиканти закликали італійців влаштувати “флешмоб на балконі”: вийти на балкони, зіграти на інструментах і заспівати, щоб “підбадьорити” своє місто.
Жителі Італії відгукнулися на заклик. У п’ятницю ввечері, 13 березня, вони вийшли на балкони своїх будинків, щоб виконати життєстверджуючі пісні. Деякі співали з вікон.
Багато хто грав на музичних інструментах, щоб акомпанувати собі.
Відеозаписами учасники флешмобу ділилися в соціальних мережах.
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Карантин в Італії:
Як люди сидять вдома, не сумують і розважаються + повітрям дихають 💪🏼
Опубліковано Букви Субота, 14 березня 2020 р.
Hoy Italia, Roma en la imagen, a las 18:00h ha sonado el himno nacional en todos los balcones. Una iniciativa para intentar levantar la moral en el encierro y romper el silencio en las calles. pic.twitter.com/McYx8P1C77
— Naranjito 🍊 (@PedroOtamendi) March 13, 2020
- 11 березня влада Італії вирішила посилити карантинні заходи через спалах коронавірусу COVID-19. Так, прийнято рішення закрити всі торгові заклади, крім продуктових магазинів і аптек.
- В Італії 13 березня від коронавірусу Covid-19 померла 66-річна українка Раїса Малишева, яка там працювала.