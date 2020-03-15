Його запропонувала провести міланська вулична група Fanfaroma, інформує ANSA.

Музиканти закликали італійців влаштувати “флешмоб на балконі”: вийти на балкони, зіграти на інструментах і заспівати, щоб “підбадьорити” своє місто.

Жителі Італії відгукнулися на заклик. У п’ятницю ввечері, 13 березня, вони вийшли на балкони своїх будинків, щоб виконати життєстверджуючі пісні. Деякі співали з вікон.

Багато хто грав на музичних інструментах, щоб акомпанувати собі.

Відеозаписами учасники флешмобу ділилися в соціальних мережах.

Карантин по-італійськи

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Карантин в Італії:

Як люди сидять вдома, не сумують і розважаються + повітрям дихають 💪🏼

Опубліковано Букви Субота, 14 березня 2020 р.