Жителі низки міст Італії, які змушені сидіти вдома з причини карантину через спалах коронавірусу, влаштували незвичний флешмоб.

Його запропонувала провести міланська вулична група Fanfaroma, інформує ANSA.

Музиканти закликали італійців влаштувати “флешмоб на балконі”: вийти на балкони, зіграти на інструментах і заспівати, щоб “підбадьорити” своє місто.

Жителі Італії відгукнулися на заклик. У п’ятницю ввечері, 13 березня, вони вийшли на балкони своїх будинків, щоб виконати життєстверджуючі пісні. Деякі співали з вікон.

Багато хто грав на музичних інструментах, щоб акомпанувати собі.

Відеозаписами учасники флешмобу ділилися в соціальних мережах.

Карантин по-італійськи Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu Карантин в Італії: Як люди сидять вдома, не сумують і розважаються + повітрям дихають 💪🏼 Опубліковано Букви Субота, 14 березня 2020 р.

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Hoy Italia, Roma en la imagen, a las 18:00h ha sonado el himno nacional en todos los balcones. Una iniciativa para intentar levantar la moral en el encierro y romper el silencio en las calles. pic.twitter.com/McYx8P1C77 — Naranjito 🍊 (@PedroOtamendi) March 13, 2020