Доступні суми варіюються в межах 15 000 – 25 000 гривень. Якщо вам терміново потрібна була фінансова підтримка, візьміть онлайн кредит на карту без дзвінків і відмов прямо зараз. А щоб виключити можливість “прозвону”, для початку ознайомтеся з рекомендаціями фахівців.

Де знайти МФО, які не дзвонять потенційним клієнтам?

Всі ліцензовані мікрофінансові організації України, які надають кредити без попереднього обдзвону позичальників, зібрані на сайті Ikredit. Скористатися інформаційної допомогою ресурсу можна цілодобово і абсолютно безкоштовно.

Необхідні дії:

Перехід на сторінку ikredit.in.ua. Клік на розділ «Умови», далі – «Без дзвінка». Вибір МФО з відповідними умовами кредитування.

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Коли мікропозика не може бути оформлена без дзвінка?

Мікрофінансові організації, які зазвичай не обдзвонюють претендентів на позику, можуть зв’язуватися з потенційними клієнтами, якщо їхні анкети:

Заповнена не повністю

Якщо в анкеті позичальника будуть вказані в повному обсязі запитувані відомості, менеджер може зателефонувати кандидату на позику для уточнення інформації.

Містять велику кількість помилок, помилок, невідповідностей

У такій ситуації співробітник МФО подзвонить претенденту, щоб переконатися, що останній перебуває в адекватному стані.

Мають недостовірну інформацію

Якщо заповнюючи анкету, ви вказуєте хибні дані, будьте готові до того, що вам подзвонить представник мікрофінансової фірми – в кращому випадку. У гіршому ваш запит буде автоматично відхилено.

Чи можуть дзвінки послідувати в майбутньому?

При оформленні мікропозик ви обов’язково даєте згоду на обробку та зберігання даних, що надаються. У тому числі номера телефону. Без цієї згоди реєстрацію на порталі кредитної компанії не завершувати.

МФО може використовувати ваш телефонний номер відразу ж – при розгляді заявки, або в подальшому:

Для розсилки рекламної інформації. Наприклад, промо-кодів, повідомлень про акції та знижки. Для нагадування про необхідність погасити борг. Вам можуть відправити СМС-повідомлення або зателефонувати.

Якщо ви не бажаєте отримати дзвінки та повідомлення від кредитора, після закриття позики, ви можете зв’язатися з співробітниками МФО і попросити видалити ваш номер з інформаційної бази. Відмовити вам у цьому не можуть.