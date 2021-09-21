Британська поліція повідомила про висунення звинувачень третьому росіянину Сергію Федотову у справі про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новичок".

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

За даними слідства, Сергій Федотов, якому близько 50 років, працював у тому ж російському військовому підрозділі, що й Олександр Петров і Руслан Боширов. У Скотленд-Ярд вважають всіх трьох працівниками російського ГРУ.

Представник поліції Лондона Дін Гейдон, заявив, що вони раніше могли діяти разом у Болгарії, Чехії й можливо інших країнах. За його словами, у Великій Британії до інциденту в Солсбері вони не діяли, хоча й бували на території Сполученого Королівства.

“Всі вони працювали разом від імені РФ у рамках операцій за межами Росії. Усі вони є небезпечними людьми. Вони намагались вбити людей на території Великої Британії й невідомими способами ввезли надзвичайно небезпечну хімічну зброю”, – повідомив Гейдон.

За словами представника поліції, справжнє ім’я Федотова – Денис Сергєєв, Боширова – Олександр Мішкін, Петрова – Анатолій Чепіга. За його словами, слідчі знали про причетність Федотова ще відтоді, коли ідентифікували Петрова і Боширова, однак не могли відразу висунути йому звинувачення через деякі обставини.

Слідство з’ясувало, що Федотов прибув в аеропорт “Хітроу” об 11 годині ранку 2 березня 2018 року, потім він оселився у готелі в центрі Лондона і кілька разів протягом тижня зустрічався з “Петровим” і “Бошировим”. Водночас Сергєєв-“Федотов” не вирушив разом зі спільниками до Солсбері, де вони 4 березня здійснили атаку. За даними поліції, у готелі Сергєєва слідів “Новичка” не знайшли, на відміну від готелю, де проживали інші двоє фігурантів.

Сергєєв-“Федотов” вилетів з “Хітроу” 4 березня о 13:45. Його спільники за 5 хвилин до цього у Солсбері сідали на зворотній рейс до Лондона, і вилетіли зі столиці о 22:30 того ж вечора.

Сергєєва звинувачують у замаху на вбивство Скрипалів і поліціянта Ніка Бейлі, який постраждав після того, як заходив у домівку Скрипалів, у змові з метою вбивства Сергія Скрипаля, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень Юлії Скрипаль і Бейлі, а також володінні й використанні “Новичка” всупереч міжнародній забороні.

Його оголосили у міжнародний розшук.

Гейдон наголосив, що РФ не співпрацює зі слідством. Малоймовірно, що підозрюваних зможуть доставити у Велику Британію до суду.

Крім того, поліція продовжує з’ясовувати причетність інших осіб до атаки. У майбутньому можуть висунути звинувачення в причетності до смерті британки Дон Стерджесс і отруєння її партнера Чарлі Роулі, які випадково знайшли флакон з-під отрути.

Нагадаємо, ексофіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли в Солсбері, 4 березня 2018 року. Незабаром тодішня прем’єрка Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що за напад відповідає Росія. Британське слідство підтвердило застосування в Солсбері нервово-паралітичного газу “Новачок”, який виробляють в Росії. Головними підозрюваними у справі про отруєння є офіцери військової розвідки РФ Олександр Петров та Руслан Боширов.