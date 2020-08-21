Попри твердження транспортної поліції про те, що в крові опозиціонера Олексія Навального знайшли небезпечну отруту, медики все заперечують.

Нову інформацію повідомила прессекретарка політика Кіра Ярмиш.

Сьогодні вранці був готовий літак, яким Навального збиралися евакуювати до Німеччини для лікування в одній із німецьких клінік.

Але лікарі лікарні швидкої допомоги в Омську (Росія) відмовляються передавати пацієнта, стверджуючи, що одного лише бажання родичів опозиціонера недостатньо.

Соратники Навального переконані, що рішення не віддавати його — політичне, а на медиків просто тиснуть якісь “чоловіки в костюмах”, які постійно перебувають в лікарні.

В больнице вот так pic.twitter.com/76OKJV6Ttw — Ivan Zhdanov (@IoannZH) August 21, 2020

Дружина політика Юлія надіслала звернення президенту Росії Володимиру Путіну з проханням дозволити евакуювати її чоловіка до Німеччини, де йому нададуть кваліфіковану медичну допомогу.

Але за даними інсайдерів, у Кремлі сказали, що ніякого звернення не отримали.

Головний лікар лікарні, де перебуває Навальний, Олександр Мураховський, стверджує, що діагноз, до якого посилаються медики, це “порушення вуглеводного балансу”, тобто порушення обміну речовин. Це нібито могло бути спричинено різким зниженням цукру в крові.

“Це (порушення обміну речовин) могло бути викликано різким зниженням цукру в крові, в літаку, що призвело до втрати свідомості”, – заявив головний лікар.

Из-за нарушения обмена веществ и падения сахара Алексея не дают транспортировать?! https://t.co/z4VTPpIKKk — Ivan Zhdanov (@IoannZH) August 21, 2020

Версію про те, що Навального отруїли — лікарі категорично заперечують.