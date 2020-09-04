НАТО після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального вимагає від Росії розкрити Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) програму виробництва бойової речовини "Новачок".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що в НАТО немає сумнівів у доказах Німеччини щодо отруєння Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок” на території РФ.

За словами Столтенберга, будь-яке застосування хімічної зброї демонструє повну неповагу до людського життя і є неприпустимим порушенням міжнародних норм і правил.

Генсек НАТО також закликав Росію до співпраці з ОЗХЗ і міжнародним розслідуванням щодо отруєння Навального.