Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Він наголосив, що в НАТО немає сумнівів у доказах Німеччини щодо отруєння Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок” на території РФ.
За словами Столтенберга, будь-яке застосування хімічної зброї демонструє повну неповагу до людського життя і є неприпустимим порушенням міжнародних норм і правил.
Генсек НАТО також закликав Росію до співпраці з ОЗХЗ і міжнародним розслідуванням щодо отруєння Навального.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
- Вчора, другого вересня, стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.