Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, 2 вересня уряд Німеччини оголосив, що спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест і отримала недвозначні докази використання отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи “Новачок” проти Олексія Навального.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що шокований новиною про це, та звинуватив російську владу у цьому злочині.

Shocking to hear the news that🇷🇺opposition leader @navalny was poisoned w chemical nerve agent Novichok. You can’t buy this in drug store. Russian authorities stand behind this. Those responsible for such a cynical crime must face consequences. Not too many lines remain uncrossed

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 2, 2020