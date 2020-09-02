Представники урядів Німеччини та Литви виступили з заявами з приводу отруєння речовиною "Новачок" російського опозиціонера Олексія Навального. Вони вимагають від Росії пояснень та покарання для винних.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, 2 вересня уряд Німеччини оголосив, що спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест і отримала недвозначні докази використання отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи “Новачок” проти Олексія Навального.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що шокований новиною про це, та звинуватив російську владу у цьому злочині.

“Ви не можете просто придбати це в аптеці. Російська влада стоїть за цим. Винні у такому цинічному злочині мають зіткнутися з наслідками. Не надто багато ліній залишаються не перетнутими”, — написав він у своєму Twitter.

Shocking to hear the news that🇷🇺opposition leader @navalny was poisoned w chemical nerve agent Novichok. You can’t buy this in drug store. Russian authorities stand behind this. Those responsible for such a cynical crime must face consequences. Not too many lines remain uncrossed — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 2, 2020

Федеральний уряд Німеччини вимагає від російського уряду пояснень з приводу того, що сталося.

“Вражає, що Олексій Навальний став жертвою атаки із застосуванням хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії в Росії. Федеральний уряд рішуче засуджує це напад. Російський уряд покликане пояснити подію”, — йдеться у заяві німецького уряду.

Канцлерка Ангела Меркель з міністрами закордонних справ Маасом, внутрішніх справ Зеєгофером, юстиції Ламбрехтом та оборони Крамп-Карренбауером для узгодження подальших кроків у зв’язку з отруєнням російського політика.

За підсумками зустрічі Меркель провела брифінг, на якому заявила, що Навальний став жертвою злочину та висловила сподівання про те, що Росія братиме участь у його розслідуванні.

“Одне можна сказати напевно: Олексій Навальний — жертва злочину. Його намагалися змусити замовкнути. Я засуджую це найрішучіше, в тому числі від імені всього федерального уряду. Того ж дня російський посол був проінформований про результати розслідування в міністерстві закордонних справ. […] Ми очікуємо, що уряд Росії погодиться на цей процес. Зараз є дуже серйозні питання, на які може і має відповісти тільки уряд Росії”, — сказала вона.

Також федеральний канцлер повідомила, що про те, що сталося, Німеччина проінформує Організацію з заборони хімічної зброї в Гаазі та партнерів в ЄС і НАТО.

“Ми разом обговоримо і з урахуванням представлених Росією пропозицій визначимо відповідну спільну відповідь. Злочин проти Олексія Навального направлено проти фундаментальних цінностей і фундаментальних прав, за які ми відстоюємо”, — наголосила Меркель.

Що відомо про отруєння Навального?

20 серпня вранці Навальний повертався на літаку з Томська в Москву. На борту йому стало погано, тому літак екстрено приземлився в Омську. Російського опозиційного політика Олексія Навального госпіталізували до реанімації, він був без свідомості. Наразі стан російського опозиціонера Олексія Навального залишається стабільним, спостерігається певне поліпшення в симптоматиці.

Рідні опозиціонера прийняли рішення про продовження його лікування в клініці на території Німеччини. Омські медики спершу перешкоджали його транспортуванню.

Попри твердження транспортної поліції про те, що в крові опозиціонера Олексія Навального знайшли небезпечну отруту, омські медики це заперечували: вони заявили, що в сечі опозиціонера Олексія Навального не було якихось токсичних речовин, а лише алкоголь і кофеїн.

22 серпня Навальний був транспортований до берлінської клініки “Шаріте”. За два дні там підтвердили, що політика отруїли. 27 серпня німецький журнал Der Spiegel і дослідницька група Bellingcat заявили, що російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти токсином, за складом схожим на нервово-паралітичну речовину “Новачок”. Згодом це було підтверджено німецькими фахівцями.

Що відомо про “Новачок”?

“Новачок” — це назва родина фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Роботу над його створенням вели у Радянському Союзі і РФ з 1960-х по 1990-ті роки. Перша речовина цієї родини була синтезований Петром Кірпічовим в 1972 році.

У листопаді 2019 року Організація із заборони хімічної зброї долучила нервово-паралітичну речовину “Новачок” до переліку заборонених речовин. 41 держава-член виконкому ОЗХЗ, ухвалили спільну пропозицію, подану Сполученими Штатами Америки, Нідерландами та Канадою.

Відомо про декілька випадків, коли отруйні речовини цієї родини були застосовані під час замахів на вбивство.

Так у березня 2018 року в місті Солсбері, Великобританія колишній агент ГРУ Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були виявлені з симптомами отруєння в торговому центрі. У квітні Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що їх намагалися отруїти за допомогою речовини з назвою “Новачок”.

У серпні 2019 року контртерористичний підрозділ поліції Великої Британії заявив про ще одного постраждалого в результаті отруєння нервово-паралітичним речовиною “Новачок” в Солсбері в березні 2018 року. В оприлюдненій заяві йдеться, що потерпілим виявився поліціянт, який приїхав на виклик про отруєння Скрипалів. У Солсбері він наткнувся на незначну частку “Новачка”.

Наразі у Німеччині триває розслідування проти співробітників ГРУ, підозрюваних в отруєнні сім’ї Скрипалів, відомих як Руслан Боширов та Олександр Петров.

У червні 2018 у місті Еймсбері, Велика Британія після контакту із предметом, вкритим “Новачком” до лікарні була доставлена пара цивільних громадян: 44-річна мати трьох дітей Дон Старджесс та її 45-річний друг Чарлі Роулі. Внаслідок отруєння за 9 днів Старджесс загинула. Роулі вижив планує подати в суд на російську державу і вимагати грошової компенсації.

У лютому 2019 року болгарські правоохоронці заявили, що виявили можливий зв’язок між отруєнням Скрипаля в 2018 році і отруєнням місцевого торговця зброєю Еміліана Гебрева в 2015-му році. Гебрев, його син і топменеджер заводу були ушпиталені після того, як втратили свідомість на прийомі, який бізнесмен влаштовував в Софії. У січні 2020 року прокуратура Болгарії висунула звинувачення трьом росіянам, підозрюваним у замаху на вбивство Гебрева.