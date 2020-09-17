Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами "Новачка" знайшли в номері готелю Xander.

Про це повідомили у Фонді боротьби з корупцією (ФБК), засновником якого є Олексій Навальний.

“Це пляшка з номера в томському готелі, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група”, – йдеться в повідомленні.

20 серпня частина команди полетіла до Москви, частина залишилася в Томську доробляти відео. У польоті Олексій Навальний знепритомнів і почав задихатися, літак екстрено сів.

Співробітники ФБК, які залишилися в Томську, дізналися про те, що трапилося. У цей момент вони викликали адвоката, піднялися всі в номер Навального, і почали фіксувати, описувати й упаковувати все, що там знайшли. В тому числі й пляшки з-під готельної води.

Саме цю пляшку з-під води й передали лікарям в Німеччині.

“Через два тижні саме на пляшці з томського номера німецька лабораторія виявила сліди” Новачка “. А потім ще дві лабораторії, які брали аналізи в Олексія, підтвердили, що Навальний був отруєний саме ним”, – йдеться в повідомленні ФБК.