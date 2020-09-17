Про це повідомили у Фонді боротьби з корупцією (ФБК), засновником якого є Олексій Навальний.
“Це пляшка з номера в томському готелі, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група”, – йдеться в повідомленні.
20 серпня частина команди полетіла до Москви, частина залишилася в Томську доробляти відео. У польоті Олексій Навальний знепритомнів і почав задихатися, літак екстрено сів.
Співробітники ФБК, які залишилися в Томську, дізналися про те, що трапилося. У цей момент вони викликали адвоката, піднялися всі в номер Навального, і почали фіксувати, описувати й упаковувати все, що там знайшли. В тому числі й пляшки з-під готельної води.
Саме цю пляшку з-під води й передали лікарям в Німеччині.
“Через два тижні саме на пляшці з томського номера німецька лабораторія виявила сліди” Новачка “. А потім ще дві лабораторії, які брали аналізи в Олексія, підтвердили, що Навальний був отруєний саме ним”, – йдеться в повідомленні ФБК.
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще две лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
- 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми.
- 10 вересня стало відомо, що Олексій Навальний повністю прийшов до тями. Він може говорити і пам’ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.
- Російський опозиціонер Олексій Навальний, який раніше був ушпиталений з важким отруєнням, опублікував фото і написав, що вже дихає самостійно.