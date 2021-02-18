Соцмережами та центральними телеканалами прогриміла новина про отруєння школярок спазмолітиками у Боярці на Київщині. Тепер така ж ситуація склалася в Умані (Черкащина).

#Букви зібрали все, що відомо про ці випадки та про челендж у соцмережах, який нібито заохотив підлітків вживати пігулки.

Інцидент у Боярці

Про отруєння двох дівчат на Київщині стало відомо вдень 16 лютого. Київська обласна державна адміністрація доповіла, що отруїлися дві учениці 7 класу в ліцеї “Гармонія”.

“На жаль, одну дівчинку не вдалось врятувати. Натомість друга школярка знаходиться в лікарні в стані середньо стабільному”, — йшлося в повідомленні.

Ввечері того ж дня поліція повідомила, що постраждалі приймали медичний препарат “Дротаверин”. Це засіб спазмолітичної дії, є аналогом препарату “Но-шпа”, використовується переважно у країнах колишнього Радянського Союзу, не допущений до клінічного застосування в США та деяких країнах Європи.

За версією поліції, до таких дій школярок заохотив челендж у соцмережах.

“Попередньо встановлено, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж з закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці “Дротаверин” та вжили кожна по 40 таблеток в приміщені школи. Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох”. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, її 12-річну подругу доправили до медичного закладу. Наразі життю дівчини нічого не загрожує”, — йдеться в повідомленні поліції.

Наразі зазначений препарат продається без рецепту. Однак поліція інформує, що провізорів, які продали його дітям, встановили. Також поліціянти звернулися до Держлікслужби щодо законності продажу лікарських препаратів дітям.

Інцидент в Умані

Вдень 17 лютого в Умані стався аналогічний інцидент: отруїлися дві восьмикласниці, які вживали той самий лікарський засіб.

Як #Буквам повідомили у пресслужбі Уманського районного управління поліції, наразі з дівчатами все гаразд, їхньому здоров’ю нічого не загрожує. Причиною такого вчинку поліція вважає бажання привернути до себе увагу.

“Встановили, що неповнолітні мають непорозуміння з ближніми та вжили таблетки. Таким чином хотіли привернути увагу. Заплановано ряд заходів у навчальних закладах задля попередження подібних випадків. З 14-річними наразі проводять профілактичні бесіди психологи та ювенали”, — кажуть в поліції.

На відміну від випадку в Боярці, уманські правоохоронці наразі не пов’язують те, що сталося, з будь-якими челенджами у соцмережах.

Чому саме уманські школярки вирішили вживати ці пігулки, вони поліціянтам не розповіли.

До чого тут TikTok?

Обидва інциденти прокоментувала Юлія Усенко — керівниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора.

Усенко прямо пов’язала випадок у Боярці з челенджем у соцмережі TikTok, що був спрямований на те, аби змусити дітей вжити надвелику дозу ліків.

“Близько місяця тому школярка, що вижила, побачила в соціальний мережі TikTok відеозапис, де на чорному екрані було речення: “Випий 40 таблеток “Нош-пи” та побачиш, що буде”. Ось результат — дитина 13 років загинула!”, — заявила Усенко.

При цьому посадовиця зазначає, що вплив Інтернету є лише однією з версій, але водночас натякає, що саме ця версія є ймовірнішою за інші.

“Відпрацьовуються версії негативного впливу Інтернету, схиляння до самогубства, стосунків з родиною та однолітками, законність продажу ліків дітям. Але, забігаючи наперед, дівчата не були схильні до самогубства, проблем у сім‘ї та з однолітками не мали”, — додає Усенко.

На її переконання, школярки з Умані вирішили вжити ліки “після перегляду сюжету про випадок з дівчатами в Боярці”.

“Пояснюють вчинок тим, що мали на меті привернути увагу батьків. Сім’ї дівчат перебувають на обліку як такі, що потрапили в складні життєві обставини”, — інформує працівниця Офісу генпрокурора.

Усенко також інформує, що від початку року зафіксовано 18 спроб самогубства та суїцидів серед дітей віком 10-16 років. Вона зазначає (без посилання на джерела), що ці випадки могли бути пов’язані з “групами смерті” в Мережі, утім додає, що кіберполіція підтверджень цього не знаходила.

Чи існував челендж про 40 пігулок?

#Букви проаналізували контент в TikTok, розміщений за тегами #40пігулок, #ношпа, #дротаверин тощо. Ми знайшли чимало відео з порадами лікарів, аналізом вартості зазначених препаратів тощо. Але жодного відео, у якому містився б заклик вжити пігулки, знайдено не було.

Водночас ми виявили відео, де попереджають про такий челендж. І воно з’явилося вже після того, як стало відомо про отруєння у Боярці та Умані.

Також ми виявили в соцмережах скріншот відео, нібито присвячений цьому челенджу. Наразі цей ролик видалений. До того ж скріншот містить сліди фальшування: відео опубліковано за 15 хвилин до того, як це зафіксували, жодного лайка та коментаря немає.

Крім цього, фактчекери проєкту “По той бік новин” провели аналогічну роботу: вони дослідили TikTok, Instagram та YouTube. Згадок про челендж вони так само не знайшли.

“Чи могли їх видалити за ніч? Гіпотетично — так. Практично — щось би та залишилося. На додаток, про це мали б знати діти. Ми поспілкувалися з підлітками з різних регіонів України, зокрема й з ліцею у Боярці, де сталася ця історія. Ніхто з них не знає про такий челендж і відео не бачив”, — зазначають автори проєкту.

Фактчекери також запитали своїх підписників про те, чи бачили вони ці відео. Наразі під дописом понад 300 коментарів і жодного підтвердження того, що ці відео існували, немає.