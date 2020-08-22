Про це стало відомо прессекретарці політика Кірі Ярмиш.
Як відомо, омські медики все ж дозволили евакуювати Навального до Німеччини. Вони передали німецьким колегам всі необхідні супровідні документи.
Зокрема — результати всіх проведених аналізів. Серед них — аналіз сечі.
“Оксибутират, барбітурати, стрихнін, судомні або синтетичні отрути не виявлені. В сечі виявлено алкоголь і кофеїн (більш детальна виписка представлена провожатим пацієнта).
Паралельно в поверхневих змивах з одягу і з рук Навального виявлено 2-етилгексил дифеніл фосфат, речовина, якій властива токсична дія і використовується у промисловій хімії при виробництві полімерів.
При цьому цю речовину не знайдено в біоматеріалах пацієнта”, – повідомили медики.
Навального скерували до німецької клініки Charite.
Також медики з Омська сказали, що готові співпрацювати з колегами з Charite, оскільки “турбуються про стан пацієнта”.
“За згодою рідних Олексія Навального ми готові надати всю необхідну інформацію, а також здійснювати іншу взаємодію з метою подальшого лікування пацієнта з фахівцями німецької клініки Charite”, – сказали вони.
Відразу ж після ушпиталення Навального його прессекретарка заявляла, що напередодні погіршення самопочуття політик не пив алкоголь. Він пив лише чай в кафе аеропорту Томська.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили з отруєнням. Тепер він у реанімації непритомний. Наразі відомо про те, що стан політика стабільно важкий. Він у комі.
- Пізніше повідомлялося, що медики лікарні швидкої допомоги в Омську (Росія) всіляко перешкоджають і не дозволяють транспортувати опозиціонера Олексія Навального в клініку на території Німеччини.
- 21 серпня вдень міську лікарню Омська, де перебував в комі російський опозиціонер Олексій Навальний, відвідали німецькі лікарі.