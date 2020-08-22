Російські медики з лікарні швидкої допомоги міста Омська заявили, що в сечі опозиціонера Олексія Навального не було якихось токсичних речовин, а лише алкоголь і кофеїн.

Про це стало відомо прессекретарці політика Кірі Ярмиш.

Як відомо, омські медики все ж дозволили евакуювати Навального до Німеччини. Вони передали німецьким колегам всі необхідні супровідні документи.

Зокрема — результати всіх проведених аналізів. Серед них — аналіз сечі.

“Оксибутират, барбітурати, стрихнін, судомні або синтетичні отрути не виявлені. В сечі виявлено алкоголь і кофеїн (більш детальна виписка представлена ​​провожатим пацієнта).

Паралельно в поверхневих змивах з одягу і з рук Навального виявлено 2-етилгексил дифеніл фосфат, речовина, якій властива токсична дія і використовується у промисловій хімії при виробництві полімерів.

При цьому цю речовину не знайдено в біоматеріалах пацієнта”, – повідомили медики.

Навального скерували до німецької клініки Charite.

Також медики з Омська сказали, що готові співпрацювати з колегами з Charite, оскільки “турбуються про стан пацієнта”.

“За згодою рідних Олексія Навального ми готові надати всю необхідну інформацію, а також здійснювати іншу взаємодію з метою подальшого лікування пацієнта з фахівцями німецької клініки Charite”, – сказали вони.

Відразу ж після ушпиталення Навального його прессекретарка заявляла, що напередодні погіршення самопочуття політик не пив алкоголь. Він пив лише чай в кафе аеропорту Томська.